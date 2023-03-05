بايدن يدرس تشديد القواعد على الاستثمارات الأمريكية في الصين

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام أميريكية، اليوم الأحد، بأن الرئيس الأميركي جو بايدن، يدرس تشديد القواعد على على الاستثمارات الأمريكية في الصين.وبحسب ما نقلته وكالة (أسوشيتد برس) عن مسؤول أميركي مطّلع، فإن "الأمر التنفيذي الذي سيصدره بايدن قريبًا سيحد من الاستثمارات الأمريكية في التقنيات المتقدمة التي تدخل في تطبيقات الأمن القومي، مثل القدرات العسكرية من الجيل التالي التي يمكن أن تساعد الصين على تحسين سرعة ودقة اتخاذ القرارات العسكرية".وتابع أن: "الإجراء المتوقع هو أحدث جهد من قبل البيت الأبيض لاستهداف قطاعي الجيش والتكنولوجيا في الصين في وقت يزداد فيه التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم". وفق (روسيا اليوم)وكانت إدارة بايدن قد فرضت في تشرين أول/ أكتوبر الماضي ضوابط على الصادرات للحد من قدرة الصين على الوصول إلى رقائق متقدمة، يمكن استخدامها لصنع أسلحة، وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وتحسين سرعة ودقة لوجستياتها العسكرية.أصبحت العلاقة المعقدة متوترة أكثر في الأسابيع الأخيرة بعد أن أسقطت الولايات المتحدة بالونا صينيا الشهر الماضي لأنه اجتاز البلاد.