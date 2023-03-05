وزير الدفاع الأمريكي يبدأ جولة شرق أوسطية تشمل ثلاث دول

رام الله - دنيا الوطنيبدأ اليوم الأحد، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، جولة مرتقبة في الشرق الأوسط تشمل الأردن ومصر وإسرائيل.ومن المتوقع أن يغادر أوستن نهاية الأسبوع في زيارة لعدة أيام إلى منطقة الشرق الأوسط، تشمل الأردن ومصر وإسرائيل.وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الأمريكية، فإن هناك مباحثات مرتقبة بين الوزير وقادة المنطقة، "بهدف دعم وتقوية الشراكات وتعزيز التعاون".وذكر موقع (المونيتور) الأمريكي أنه من المقرر أن يصل أوستن الأردن الأحد، ثم سيتوجه إلى مصر، ويختتم جولته في إسرائيل الخميس.وأوضح أن جولة أوستن تهدف إلى "إزالة شكوك قادة الشرق الأوسط في التزام إدارة (الرئيس جو) بايدن بالاحتياجات الأمنية للمنطقة بعد التدقيق المتزايد في مبيعات الأسلحة وتراجع التواجد العسكري الأمريكي في أفغانستان والخليج العربي".وقال إنه من المقرر أن يقضي الوزير الأمريكي معظم أيام زيارته في الأردن، الحليف القوي للولايات المتحدة الذي يعاني في السنوات الأخيرة من مشاكل اقتصادية.وتأتي زيارة أوستن، بعد يوم من زيارة مفاجئة أجراها رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي إلى شمالي سوريا، السبت، وأخرى لإسرائيل، الجمعة، حسبما نقلت وكالة (الأناضول).