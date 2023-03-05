السعودية تستمر في إرسال طائرات إغاثية لأوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنأرسلت المملكة العربية السعودية، مساء السبت، ثالث طائرة إغاثية إلى كييف تحمل 30 طناً من المساعدات في إطار دعم الشعب الأوكراني.وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، "وصلت السبت مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية، الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة".وأضافت أن الطائرة "تحمل 30 طناً من مساعدات المملكة للشعب الأوكراني، تمهيدًا لدخولها عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا".ووفق القناة نفسه، "تشمل الحمولة مواد إيوائية، ومولّدات كهربائية، بالإضافة إلى مستلزمات طبية".والجمعة، أعلن مركز "الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" (حكومي)، إرسال طائرتين إلى بولندا على متنهما 168 طنًا من المساعدات للشعب الأوكراني.وقال المركز عبر موقعه الإلكتروني: "غادرت صباح اليوم مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، طائرتان إغاثيتان سعوديتان متوجهتان إلى مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية".