ترامب: سأوقف الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة إذا أعيد انتخابي

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أنه سيوقف الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة إذا أعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.وقال ترامب في المؤتمر السنوي للمحافظين الأميركيين: "يمكنني أن أؤكد لكم أنها لن تكون مهمة صعبة، يمكن القيام بها في غضون 24 ساعة إذا عرف الناس ما يجب عليهم فعله".وفي الوقت نفسه، رفض ترامب، الإفصاح عن خطته بالضبط بشأن حل الصراع في أوكرانيا، وما هي الإجراءات التي ينوي اتخاذها، مشيرا إلى أن الكشف عن هذه المعلومات لن يسمح له بتحقيق خططه وإنهاء الصراع.وأضاف ترامب: "لن أخبركم عن هذا، لأنه إذا قمت بذلك، فمن المحتمل أن أفقد القدرة على القيام بذلك، تحتاج إلى أن تكون رئيسا للقيام بذلك، فأنت بحاجة إلى مكتب وسلطات. ومع ذلك، سيتم ذلك في غضون يوم. أكرر، هذا لم يكن ليحدث أبدا لو كنت رئيسا. هذه الحرب يجب أن تحل في يوم واحد".