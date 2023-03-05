خلافات حادة في إسرائيل.. غالانت لا يرد على مكالمات بن غفير ونتنياهو يتدخل



وأكد مسؤولون أمنيون أن "مذكرات الاعتقال الإداري ضد اثنين من المستوطنين صدرت وفقًا للقانون، متهمين عددًا من السياسيين الإسرائيليين بمحاولة اشعال الفتن لاعتبارات سياسية وبذلك يلحقون الضرر بالسمعة الدولية لإسرائيل"، وفق (مكان).



ويرى المسؤولون أنه "من الضروري تهدئة الوضع وإتاحة الفرصة أمام إسرائيل بالتصرف أمام العالم الخارجي بشأن القضية المحورية والأهم وهي التهديد الإيراني الذي يشغل ويقلق رؤساء الأجهزة الأمنية".



رام الله - دنيا الوطنوجّه وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يؤاف غالانت، الأحد، اتهامًا لوزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، بتسريب المكالمات الهاتفية بينهما إلى وسائل الإعلام، وهو ما دفع الأول لعدم الرد على اتصالات الأخير.ووفق هيئة البث الإسرائيلية، (مكان)، فإن غالانت طلب من بن غفير عدم تسريب ما يدور أثناء المكالمات الهاتفية بينهما، وفي حال لم يتم ذلك فمن الأفضل عدم إجراء أية مكالمات، أو أن تجري علنًا أمام الصحافة في مؤتمر صحفي.وكان بن غفير اتصل عدة مرات بغالانت ليطلب منه توضيحًا حول أوامر الاعتقال الإداري بحق مستوطنين لمشاركتهما في أحداث حوارة، إلا أن الأخير رفض الرد على اتصالات الأول الذي توجه إلى رئيس حكومته بنيامين نتنياهو ليحل الخلافات القائمة.