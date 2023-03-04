مكتب نتنياهو يفكر بتغيير وحدة حراسة زوجته وأولاده

رام الله - دنيا الوطنيدرس مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، نقل المسؤولية عن أمن زوجته وأولاده إلى وحدة الأمن الشخصي في جهاز الأمن الداخلي لدى الاحتلال (الشاباك).وبحسب صحيفة (يديعوت أحرنوت)، فإن هذا الموضوع كان على جدول الأعمال قبل المظاهرة التي جرت يوم الأربعاء الماضي أمام صالون تصفيف الشعر الذي كانت تتواجد فيه زوجة نتنياهو سارة، وهو يُطرح الآن للنقاش مرة أخرى بعمق أكبر.ويتم حالياً تأمين زوجة نتنياهو وأبنائه من قبل وحدة (ماغين) التي تعمل داخل مكتب رئيس وزراء الاحتلال ويوجهها (الشاباك).