دولي

الرئيس الإيراني يدعو لاستقلال أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الرئيس الإيراني يدعو لاستقلال أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الرئيس الإيراني
رام الله - دنيا الوطن
دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم السبت، خلال اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الذي يزور طهران، إلى أهمية استقلالية أنشطة الوكالة.

وقالت وكالة الانباء الايرانية في بيان ان: "رئيسي شدد على ضرورة الحفاظ على استقلالية الوكالة الدولية للطاقة الذرية واحترام حقوق الشعب الايراني في التعاون الثنائي مع الوكالة".

يشار إلى أن رئيسي تحدث لصالح استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالاستناد لهذه المبادئ.

من جانبه، أعرب المدير العام للوكالة الدولية خلال الاجتماع عن ارتياحه لتحقيق أجندة مشتركة مع إيران، والتي تنطوي على تمهيد مسار التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

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