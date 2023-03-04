التعاون الإسلامي تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي التي تدعو لمحو بلدة حوارة





واعتبرت المنظمة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه التصريحات العنصرية تشكل دعوة مباشرة لمواصلة العنف وتحريض على أعمال القتل والترهيب التي تقوم بها عصابات المستوطنين المتطرفين ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته.



كما أدانت المنظمة بشدة المصادقة التمهيدية على مشروع قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين، معتبرة ان هذه القوانين العنصرية الإسرائيلية الباطلة تشكل انتهاكا لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، داعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لجميع انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي.





رام الله - دنيا الوطندانت منظمة التعاون الإسلامي التصريحات العنصرية الخطيرة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش والتي "دعا من خلالها إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية من الخريطة".