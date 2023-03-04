فيديو.. مصرع إسرائيلييْن بتحطم طائرة خفيفة في النقب

أعلنت (نجمة داوود الحمراء) الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، مصرع إسرائليليْن، جراء تحطم طائرة خفيفة في النقب.وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، ذكرت أن طائرة خفيفة سقطت صباح اليوم على شارع 60 قرب مفرق "شوكت" في النقب، واشتعلت فيها النيران.وأشارت إلى أن تقريرًا أولياً للإسعاف الإسرائيلي حدد وفاة شخصين كانا داخل الطائرة، بعد إخماد الحريق الذي شب فيها.