واشنطن تطلب توضيحاً من إسرائيل حول موقف بن غفير وسموتريتش من اجتماع العقبة

رام الله - دنيا الوطنطلبت الولايات المتحدة الأميركية، توضيحات من إسرائيل، حول موقف كل من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسليئيل سموتريتش، من "اجتماع العقبة".ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإنه بعد تفاهمات اجتماع العقبة وإعلان بن غفير وسموتريتش براءتهما منها، طلبت الولايات المتحدة توضيحات من إسرائيل حول موقف الوزيرين لا سيما أن هذه القمة عقدت بجهود أمريكية ومشاركة مصرية وأردنية من أجل بلورة نهج يخفف من حدة التوتر في المنطقة".ونقلت عن مسؤول أمني كبير قوله: "إن مواقف كل من بن غفير وسموتريتش خلقت نوعا من عدم الارتياح لدى الإدارة الأمريكية".وأضاف: "خلال اجتماع العقبة، تعهد الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني أمام الولايات المتحدة ومصر والأردن بالعمل على تهدئة الأوضاع وتجنب التصعيد لا سيما عشية شهر رمضان المبارك وعيد الفصح لدى الشعب اليهودي".