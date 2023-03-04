دولي

مسؤول أمريكي كبير يشن هجومًا على سموترتيش بعد تصريحاته بشأن حوارة

مسؤول أمريكي كبير يشن هجومًا على سموترتيش بعد تصريحاته بشأن حوارة
توم نيدس
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت قناة إسرائيلية، مساء الجمعة، أن مسؤولا سياسيا كبيرا قال إن وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش بات يعتبر شخصية غير مرغوب فيها لدى الإدارة الأمريكية، خاصة بعد تصريحه بأنه يجب شطب قرية حوارة، مضيفًا: "أنا حقا غاضب منه، إنه غبي".

وأضاف المسؤول السياسي لـ (القناة 12): "إذا كان سموتريتش شخصًا غير مرغوب فيه قبل تصريحه بأن إسرائيل يجب أن تشطب حوارة، فالآن، بعد ما قاله، أصبح شخص غير مرغوب فيه أضعافًا، لن يلتقي أي مسؤول أمريكي رسمي بسموتريتش، بعد أن قال هذه الأشياء لم يتوقف الهاتف في المكاتب بالقدس عن الرنين".

كما عبر توم نيدس، السفير الأمريكي في إسرائيل، عن نفسه بطريقة غير مسبوقة بخصوص الوزير سموتريتش، وقال: "أنا حقًا غاضب منه، إنه غبي، لديه رحلة إلى واشنطن، ولو كن بإمكاني لألقيت به من الطائرة"، وطلبت السفارة الأمريكية في إسرائيل عدم التعليق على التقرير.

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