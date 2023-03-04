مصرع 10 أشخاص بسبب عاصفة قوية تضرب الولايات المتحدة





وبحسب قناة (سي إن إن)، فإن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم في ولاية كنتاكي، وثلاثة أشخاص في ولاية ألاباما، وشخصاً واحداً في كل من ولايات أركنساس وميسيسيبي وكاليفورنيا.



وأعلنت خدمة "PowerOutage.us" للمتابعة أن أكثر من مليون مستهلك بما في ذلك منازل ومصانع، في خمس ولايات أمريكية تركوا بدون كهرباء.













رام الله - دنيا الوطنلقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم، خلال اليومين الماضيين، بسبب عاصفة قوية ضربت عدة ولايات أمريكية.