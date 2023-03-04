عربي

كم بلغت خسائر سوريا المباشرة من الزلزال المدمر؟

كم بلغت خسائر سوريا المباشرة من الزلزال المدمر؟
آثار الزلزال
رام الله - دنيا الوطن
أعلن البنك الدولي أن أضرارالزلزال المادية المباشرة في سوريا تُقدر بنحو 5.1 مليارات دولار أمريكي، وشملت اللاذقية وإدلب وحماة وحلب التي يسكنها نحو 10 ملايين من سكان البلاد.

وبحسب تقرير صادر عن البنك الدولي، فإن القيمة الحالية للرصيد الرأسمالي المتضرر والمُدمّر تقدّر بحوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويقدم تقرير التقدير الشامل السريع للأضرار بعد وقوع الكوارث في سوريا (GRADE) تقديراً واسع النطاق وغير نهائي للأضرار المادية المباشرة في سوريا وتوزيعها المكاني.

كما تتراوح تقديرات إجمالي الأضرار المباشرة باستخدام تكاليف الاستبدال بين 2.7 و 7.9 مليار دولار أمريكي، في حين لا يتضمن التقرير الآثار والخسائر الاقتصادية التي لحقت بالاقتصاد السوري في نطاقها الأوسع، مثل تعطل الإنتاج أو أنشطة الأعمال، وفقدان الدخل، وتكاليف المساكن المؤقتة وتكاليف الهدم، والتي تتطلب تقديراً أكثر تعمقاً.

ويخلص التقرير إلى أن حلب التي يبلغ تعداد سكانها  4.2 ملايين نسمة، كانت أشد المحافظات تضرراً إذ سجلت 45% من مجمل الأضرار التقديرية (2.3 مليار دولار) تلتها إدلب (بنسبة 37% أو 1.9 مليار دولار) واللاذقية (بنسبة 11% أو 549 مليون دولار)، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

كما تسبّب الزلزال اللاحق الذي وقع في 20 فبراير بأضرارٍ إضافية بالمناطق الحدودية في اللاذقية وإدلب وحماة وحلب، فيما كانت إدلب واللاذقية الأشدَ تضرراً، ويُبين التقرير أن استمرار الهزات الارتدادية من المرجح أن يرفع تقديرات الأضرار بمرور الوقت.

إلى ذلك، تمثل الأضرار المباشرة للمباني السكنية حوالي نصف إجمالي الأضرار في المناطق المتضررة (بنسبة 48.5% من القيمة المتوسطة أو 2.5 مليار دولار)، في حين تشكل الأضرار في المباني غير السكنية (مثل المنشآت الصحية والمدارس والمباني الحكومية ومباني القطاع الخاص) ثلث الأثر الإجمالي (بنسبة 33.5% أو 9.7 مليارات دولار).

بينما تمثل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية 18% من إجمالي الأضرار (0.9 مليار دولار)، ويشمل ذلك النقل والبنية التحتية الحيوية للكهرباء والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

أخبار ذات صلة

السعودية: أوامر ملكية بتعيين ثلاثة مسؤولين في مناصب وزارية وحكومية

السعودية: أوامر ملكية بتعيين ثلاثة مسؤولين في مناصب وزارية وحكومية

تفاصيل لقاء السيسي ورئيس الوزراء العراقي في القاهرة

تفاصيل لقاء السيسي ورئيس الوزراء العراقي في القاهرة

الكويت: تعيين أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً للوزراء

الكويت: تعيين أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً للوزراء

تونس وسوريا تؤكدان رغبتهما في عودة العلاقات إلى &quot;مسارها الطبيعي&quot;

تونس وسوريا تؤكدان رغبتهما في عودة العلاقات إلى "مسارها الطبيعي"

السعودية تستمر في إرسال طائرات إغاثية لأوكرانيا

السعودية تستمر في إرسال طائرات إغاثية لأوكرانيا

التعاون الإسلامي تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي التي تدعو لمحو بلدة حوارة

التعاون الإسلامي تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي التي تدعو لمحو بلدة حوارة

العراق: مذكرات قبض بحق مسؤولين سابقين حول &quot;سرقة القرن&quot;

العراق: مذكرات قبض بحق مسؤولين سابقين حول "سرقة القرن"

بماذا علقت الكويت على تصريحات سموتريتش الأخيرة؟

بماذا علقت الكويت على تصريحات سموتريتش الأخيرة؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ضمن فعاليات لتنظيم مؤتمر قمة التواصل الاجتماعي.. إطلاق جائزة الطاووس للتواصل الاجتماعي- فلسطين

ضمن فعاليات لتنظيم مؤتمر قمة التواصل الاجتماعي.. إطلاق جائزة الطاووس للتواصل الاجتماعي- فلسطين

مركز عروبة يرصد تصاعداً كبيراً في هجمات المستوطنين

مركز عروبة يرصد تصاعداً كبيراً في هجمات المستوطنين

الإسلامية المسيحية تصدر تقريرها الشهري للانتهاكات الإسرائيلية في القدس

الإسلامية المسيحية تصدر تقريرها الشهري للانتهاكات الإسرائيلية في القدس

شؤون اللاجئين بالمنظمة تنجز مشاريع جديدة للمخيمات الفلسطينية في لبنان

شؤون اللاجئين بالمنظمة تنجز مشاريع جديدة للمخيمات الفلسطينية في لبنان

غزة: الشباب والثقافة تطلق المنافسة لاختيار مدينة الثقافة الفلسطينية للعام 2024

غزة: الشباب والثقافة تطلق المنافسة لاختيار مدينة الثقافة الفلسطينية للعام 2024

تنويه من الداخلية بغزة حول عمل معبر رفح غداً الاثنين

تنويه من الداخلية بغزة حول عمل معبر رفح غداً الاثنين

هيئة الأسرى: الطفل الجريح أمير البس يقبع في مستشفى &quot;شعاريه تصيدق&quot;

هيئة الأسرى: الطفل الجريح أمير البس يقبع في مستشفى "شعاريه تصيدق"

حمادة يدعو إلى مزيد من الرباط والثبات في الأقصى لصد أي انتهاك للاحتلال

حمادة يدعو إلى مزيد من الرباط والثبات في الأقصى لصد أي انتهاك للاحتلال

منوعات

شاهد.. بطريقة عفوية نانسي عجرم تغني و تقبل الأطفال على المسرح

شاهد.. بطريقة عفوية نانسي عجرم تغني و تقبل الأطفال على المسرح

بالصور.. هيفاء وهبي بإطلالة ربيعية ملفتة

بالصور.. هيفاء وهبي بإطلالة ربيعية ملفتة

والدة أشرف حكيمي: ابني أقسم لي أنه بريء والعالم بأسره يشهد له بأخلاقه

والدة أشرف حكيمي: ابني أقسم لي أنه بريء والعالم بأسره يشهد له بأخلاقه

نانسي عجرم: زياد برجي لازم يراضي إليسا وكل واحد فيهم عنده إحساسه

نانسي عجرم: زياد برجي لازم يراضي إليسا وكل واحد فيهم عنده إحساسه

حورية فرغلي: معمول لي عمل بعدم الزواج والإنجاب

حورية فرغلي: معمول لي عمل بعدم الزواج والإنجاب

بالفيديو.. عقد قران غدير الفهد بقيمة مؤخر ومهر صادمة للجمهور

بالفيديو.. عقد قران غدير الفهد بقيمة مؤخر ومهر صادمة للجمهور

الأمير هاري: أشعر بأني مختلف عن سائر أفراد عائلتي وميغان كائن استثنائي

الأمير هاري: أشعر بأني مختلف عن سائر أفراد عائلتي وميغان كائن استثنائي

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنانة المصرية شريفة فاضل

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنانة المصرية شريفة فاضل

بأجواء رومانسية.. زوجة جاستن بيبر تحتفل بعيد ميلاده

بأجواء رومانسية.. زوجة جاستن بيبر تحتفل بعيد ميلاده

في عمر الـ 34 وبعد أيام قليلة من انفصالها مادونا تعيش قصة حب جديدة

في عمر الـ 34 وبعد أيام قليلة من انفصالها مادونا تعيش قصة حب جديدة

عربي

تفاصيل لقاء السيسي ورئيس الوزراء العراقي في القاهرة

تفاصيل لقاء السيسي ورئيس الوزراء العراقي في القاهرة

الكويت: تعيين أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً للوزراء

الكويت: تعيين أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً للوزراء

تونس وسوريا تؤكدان رغبتهما في عودة العلاقات إلى &quot;مسارها الطبيعي&quot;

تونس وسوريا تؤكدان رغبتهما في عودة العلاقات إلى "مسارها الطبيعي"

السعودية تستمر في إرسال طائرات إغاثية لأوكرانيا

السعودية تستمر في إرسال طائرات إغاثية لأوكرانيا