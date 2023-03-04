دولي

آلاف الأميركيين يوقعون على عريضة تُطالب بمنع دخول سموتريتش لواشنطن

آلاف الأميركيين يوقعون على عريضة تُطالب بمنع دخول سموتريتش لواشنطن
سموتريتش
رام الله - دنيا الوطن
وقع أكثر من خمسة آلاف أميركي على عريضة تطالب بمنع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش من دخول الولايات المتحدة الأميركية والغاء تأشيرة دخوله. 

وطالبت العريضة، وزارة الخارجية الأميركية باتخاذ خطوات أبعد من مجرد إدانة تصريحات سموتريتش بتنفيذ الإبادة الجماعية للفلسطينيين.

وأشارت إلى قيام مستوطنين بهجمات منظمة على البلدات والقرى الفلسطينية، ونشر الرعب واحراق المنازل في حوارة، وبورين، وزعترة.

وقالت العريضة: لم يمض سوى أسبوع على ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مذبحة في نابلس، التي راح ضحيتها 11 فلسطينيا، وجرح أكثر من 100 في وضح النهار، ليخرج سموتريتش بالتحريض على محو قرية حوارة الفلسطينية.

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