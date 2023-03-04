دولي

إندونيسيا: 17 قتيلًا بحريق في محطة تخزين وقود

إندونيسيا: 17 قتيلًا بحريق في محطة تخزين وقود
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي، مساء الجمعة، 17 شخصًا مصرعهم وأصيب عشرات آخرون، جراء حريق اندلع في محطة لتخزين الوقود بالعاصمة الإندونيسية جاكارتا.

وقال ساتريادي جوناوان، رئيس إدارة الإطفاء والإنقاذ في جاكرتا، إن الحريق نتج عنه عدة انفجارات وامتد بسرعة إلى المنازل السكنية، ما تسبب في مصرع 17 شخصا، بينهم طفلان، حسبما نقلت وكالة (أسوشيتيد برس).

وأسفر الحادث عن إجلاء الآلاف، على خلفية وجود المحطة في منطقة مكتظة بالسكان، في حي تاناه ميراه شمال جاكرتا، وفق الوكالة.

ووصف المسؤولون الحريق بأنه "كبير"، ووقع في المحطة التي توفر 25 بالمئة من احتياجات إندونيسيا من الوقود.

وقال مسؤولو الإطفاء إن ما لا يقل عن 260 إطفائيا و52 عربة يكافحون لاحتواء الحريق.

وأظهر فيديو للحريق بثه التلفزيون مئات الأشخاص يركضون في حالة من الذعر، بينما ملأت أعمدة كثيفة من الدخان الأسود واللهب السماء، وفق وكالة (الأناضول).

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