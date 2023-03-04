دولي

واشنطن تُعلن حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا بهذه القيمة

واشنطن تُعلن حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا بهذه القيمة
حرب أوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الولايات المتحدة، مساء الجمعة، أنها سترسل حزمة جديدة من الأسلحة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار.

في السياق، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكين، إن الحزمة تشمل "ذخيرة لأنظمة هيرماس طويلة المدى لقاذفات الصواريخ المتعددة، ووحدات مدفعية هاوتزر التي تستخدمها أوكرانيا بشكل فعال للدفاع عن نفسها".

وستشمل الحزمة أيضًا ذخيرة لمركبات برادلي القتالية، وجسور إطلاق المركبات المدرعة، وذخائر ومعدات الهدم، وغيرها من أعمال الصيانة والتدريب والدعم، حسبما نقلت وكالة (الأناضول).

وأضاف بلينكن: "مع استمرار العدوان الروسي على أوكرانيا، نتذكر مرة أخرى الشجاعة غير المحدودة والعزم الراسخ لشعبها، بالإضافة إلى الدعم القوي لكييف في المجتمع الدولي".

وتابع: "يمكن لروسيا وحدها أن تنهي حربها اليوم. وإلى أن تفعل ذلك سوف نقف متحدين مع أوكرانيا ونعزز جيشها في ساحة المعركة، حتى تكون في أقوى موقف ممكن على طاولة المفاوضات".

والخميس الماضي، قال بلينكن خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الهندية نيودلهي، إنه تحدث مباشرة إلى نظيره الروسي سيرغي لافروف في اجتماع بينهما، قائلا له إنه "يتعين على موسكو إنهاء هذا العدوان".

في المقابل، أضاف أنه دعا روسيا إلى تغيير موقفها واحترام معاهدة "ستارت الجديدة" المتعلقة بالأسلحة الاستراتيجية.

وأكمل: "أخبرت لافروف أنه مهما حدث في العالم فنحن مستعدون دائما للالتزام بالسيطرة على الأسلحة الاستراتيجية، وطلبت استمرار قنوات الاتصال بيننا".

أخبار ذات صلة

آلاف الأميركيين يوقعون على عريضة تُطالب بمنع دخول سموتريتش لواشنطن

آلاف الأميركيين يوقعون على عريضة تُطالب بمنع دخول سموتريتش لواشنطن

إندونيسيا: 17 قتيلًا بحريق في محطة تخزين وقود

إندونيسيا: 17 قتيلًا بحريق في محطة تخزين وقود

واشنطن تُعلن حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا بهذه القيمة

واشنطن تُعلن حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا بهذه القيمة

الصين تطالب أميركا بعدم مضايقة شركاتها في عملها

الصين تطالب أميركا بعدم مضايقة شركاتها في عملها

غانتس يدعو للمشاركة بتظاهرات ضد الحكومة في بئر السبع

غانتس يدعو للمشاركة بتظاهرات ضد الحكومة في بئر السبع

&quot;الفاو&quot;: الأسعار العالمية للأغذية واصلت تراجعها فبراير الماضي

"الفاو": الأسعار العالمية للأغذية واصلت تراجعها فبراير الماضي

يهود أميركيون يحثون الولايات المتحدة على إلغاء تأشيرة سموتريتش

يهود أميركيون يحثون الولايات المتحدة على إلغاء تأشيرة سموتريتش

زلزال يضرب جنوب تركيا بقوة خمس درجات

زلزال يضرب جنوب تركيا بقوة خمس درجات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القواسمي: سموتريتش يعبر عن الموقف الحقيقي لحكومة نتنياهو

القواسمي: سموتريتش يعبر عن الموقف الحقيقي لحكومة نتنياهو

الاحتلال يعتقل مواطنًا من قباطية ويقتحم قرى جنين

الاحتلال يعتقل مواطنًا من قباطية ويقتحم قرى جنين

إصابة 14 مواطناً بحادث سير وقع بين أربع مركبات في قلقيلية

إصابة 14 مواطناً بحادث سير وقع بين أربع مركبات في قلقيلية

مصرع مواطن بحادث سير ذاتي غرب رام الله

مصرع مواطن بحادث سير ذاتي غرب رام الله

تفاصيل لقاء وزير الزراعة وشبكة المنظمات في غزة

تفاصيل لقاء وزير الزراعة وشبكة المنظمات في غزة

دائرة الأبارتهايد تدين تصريحات سموتريتش وتدعو لمحاسبته

دائرة الأبارتهايد تدين تصريحات سموتريتش وتدعو لمحاسبته

مستوطنون يهاجمون قرى وبلدات في الضفة والقدس ويعتدون على ممتلكات المواطنين

مستوطنون يهاجمون قرى وبلدات في الضفة والقدس ويعتدون على ممتلكات المواطنين

الشيخ يرحب بردود الفعل الدولية على تصريحات سموتريتش

الشيخ يرحب بردود الفعل الدولية على تصريحات سموتريتش

منوعات

سمية الخشاب: هذا رأيي بالزواج مرة أخرى

سمية الخشاب: هذا رأيي بالزواج مرة أخرى

MBC تصدر بيانا مهماً حول مسلسل &quot;معاوية&quot;

MBC تصدر بيانا مهماً حول مسلسل "معاوية"

مشاجرة حادة بين الفنانة آيتن عامر وطليقها بالشيخ زايد

مشاجرة حادة بين الفنانة آيتن عامر وطليقها بالشيخ زايد

شيرين رضا: دوري في مسلسل &quot;وبينا ميعاد&quot; لا يشبهني

شيرين رضا: دوري في مسلسل "وبينا ميعاد" لا يشبهني

صور.. أصالة تثير الجدل بعد ظهورها ببطن منتفخة

صور.. أصالة تثير الجدل بعد ظهورها ببطن منتفخة

فنانة مصرية تكشف كواليس وقوعها فريسة لفخ برنامج رامز جلال المقبل

فنانة مصرية تكشف كواليس وقوعها فريسة لفخ برنامج رامز جلال المقبل

من الفنان الشهير الذي سيُحيي حفل زفاف حسن شاكوش؟

من الفنان الشهير الذي سيُحيي حفل زفاف حسن شاكوش؟

بالصور.. الفنان أحمد زاهر يؤدي مناسك العمرة بصحبة عائلته

بالصور.. الفنان أحمد زاهر يؤدي مناسك العمرة بصحبة عائلته

القبض على زوج الفنانة بوسي بهذه التهمة

القبض على زوج الفنانة بوسي بهذه التهمة

إحالة طاقم مسلسل &quot;السجين النصاب&quot; الكويتي إلى النيابة

إحالة طاقم مسلسل "السجين النصاب" الكويتي إلى النيابة

عربي

العراق: مذكرات قبض بحق مسؤولين سابقين حول &quot;سرقة القرن&quot;

العراق: مذكرات قبض بحق مسؤولين سابقين حول "سرقة القرن"

كم بلغت خسائر سوريا المباشرة من الزلزال المدمر؟

كم بلغت خسائر سوريا المباشرة من الزلزال المدمر؟

تونس: &quot;النهضة&quot; تعلن توقيف القيادي بالحركة الحبيب اللوز

تونس: "النهضة" تعلن توقيف القيادي بالحركة الحبيب اللوز

الأردن يُدين تصريحات سموتريتش

الأردن يُدين تصريحات سموتريتش