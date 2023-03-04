واشنطن تُعلن حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا بهذه القيمة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الولايات المتحدة، مساء الجمعة، أنها سترسل حزمة جديدة من الأسلحة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار.في السياق، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكين، إن الحزمة تشمل "ذخيرة لأنظمة هيرماس طويلة المدى لقاذفات الصواريخ المتعددة، ووحدات مدفعية هاوتزر التي تستخدمها أوكرانيا بشكل فعال للدفاع عن نفسها".وستشمل الحزمة أيضًا ذخيرة لمركبات برادلي القتالية، وجسور إطلاق المركبات المدرعة، وذخائر ومعدات الهدم، وغيرها من أعمال الصيانة والتدريب والدعم، حسبما نقلت وكالة (الأناضول).وأضاف بلينكن: "مع استمرار العدوان الروسي على أوكرانيا، نتذكر مرة أخرى الشجاعة غير المحدودة والعزم الراسخ لشعبها، بالإضافة إلى الدعم القوي لكييف في المجتمع الدولي".وتابع: "يمكن لروسيا وحدها أن تنهي حربها اليوم. وإلى أن تفعل ذلك سوف نقف متحدين مع أوكرانيا ونعزز جيشها في ساحة المعركة، حتى تكون في أقوى موقف ممكن على طاولة المفاوضات".والخميس الماضي، قال بلينكن خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الهندية نيودلهي، إنه تحدث مباشرة إلى نظيره الروسي سيرغي لافروف في اجتماع بينهما، قائلا له إنه "يتعين على موسكو إنهاء هذا العدوان".في المقابل، أضاف أنه دعا روسيا إلى تغيير موقفها واحترام معاهدة "ستارت الجديدة" المتعلقة بالأسلحة الاستراتيجية.وأكمل: "أخبرت لافروف أنه مهما حدث في العالم فنحن مستعدون دائما للالتزام بالسيطرة على الأسلحة الاستراتيجية، وطلبت استمرار قنوات الاتصال بيننا".