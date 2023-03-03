دولي

الصين تطالب أميركا بعدم مضايقة شركاتها في عملها

الصين تطالب أميركا بعدم مضايقة شركاتها في عملها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت وزارة التجارة الصينية، الولايات المتحدة بالتوقف فورا عن الضغط غير المبرر على الشركات الصينية، مؤكدة أنها ستتخذ التدابير اللازمة لحماية حقوق ومصالح الشركات الصينية.

وذكرت الوزارة في بيان تعليقا على فرض الولايات المتحدة قيودا تصديرية ضد عدد من الشركات الصينية": "أن الولايات المتحدة، بحجة ما يسمى بحماية النظام الدولي والأمن القومي، تقوم بقمع وتقييد أنشطة شركات ومنظمات من دول مختلفة منها الصين. وهذا يمثل انتهاكا لحقوق ومصالح المؤسسات، ويدمر أمن واستقرار سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية، ويعيق انتعاش الاقتصاد العالمي وتنميته، والصين تعارض ذلك بشدة".

وقررت وزارة التجارة الأمريكية فرض قيود تصديرية على 37 شركة، بينها شركة روسية وأخرى بيلاروسية وحوالي 30 شركة صينية، بسبب ارتباطها بجيش التحرير الشعبي الصيني، ولدورها في تطوير أنظمة تتبع تستخدمها السلطات الصينية.

نتيجة للقيود المفروضة لن يتمكن الموردون الأميركيون من توريد احتياجات الشركات الصينية المشمولة بالقائمة السوداء الأميركية دون الحصول على ترخيص خاص.

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