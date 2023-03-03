دولي

غانتس يدعو للمشاركة بتظاهرات ضد الحكومة في بئر السبع

غانتس يدعو للمشاركة بتظاهرات ضد الحكومة في بئر السبع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس مساء يوم الجمعة، للمشاركة في المظاهرات ضد حكومة نتنياهو المتسمرة منذ قرابة الشهرين.

وقال غانتس في تصريح صحفي: "غدا سأتوجه للمشاركة في مظاهرة ببئر السبع ضد حكومة نتنياهو، في كل مكان وفي كل مدينة سيتجمع مئات الآلاف من الإسرائيليين ضد الخطوة الخطيرة التي ستلحق ضررا قاتلا بديمقراطيتنا.. تعالوا".

ويتظاهر الألاف من الإسرائيليين مساء كل يوم سبت، في مختلف المدن والشوارع احتجاجا على برنامج الإصلاح القضائي للحكومة الذي يرون أنه يهدد الديمقراطية فيما يستعد النواب للتصويت على مشروع القانون الذي يثير جدلا.

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