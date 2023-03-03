دولي

"الفاو": الأسعار العالمية للأغذية واصلت تراجعها فبراير الماضي

"الفاو": الأسعار العالمية للأغذية واصلت تراجعها فبراير الماضي
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت أسعار المواد الغذائية في العالم تراجعا طفيفا في شباط/فبراير للشهر الحادي عشر على التوالي، رغم بلوغ أسعار السكر أعلى مستوياتها منذ ست سنوات، على ما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، اليوم الجمعة.

وتراجع مؤشر فاو لأسعار المواد الغذائية الذي يتابع تطور الأسعار العالمية لسلة من المنتجات الأساسية، بنسبة 0,6% عن مستواه في كانون الثاني/يناير. وبذلك تكون الأسعار تراجعت بالإجمال بنسبة 18,7% عن المستوى القياسي الذي سجلته في آذار/مارس 2022 بعد بدء الحرب في أوكرانيا.

وأوضحت الفاو أنه بالرغم من أن المؤشر "تراجع قليلا في الأشهر الأخيرة، فإن تضخم أسعار المواد الغذائية بلغ مستويات مرتفعة جدا في العديد من الدول" ولا سيما في إفريقيا.

ولفتت المنظمة إلى أن التراجع الإجمالي لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3,2% ومشتقات الحليب بنسبة 2,7% عوّض بشكل واف في شباط/فبراير عن الارتفاع الشديد في أسعار السكر في العالم.

وازدادت أسعار السكر بنسبة 6,9% مسجلة "أعلى مستوياتها منذ ست سنوات، وذلك بصورة رئيسية بسبب خفض توقعات الإنتاج للعام 2022-2023 في الهند وتراجع الأسعار العالمية للنفط الخام والإيثانول في البرازيل".

أما أسعار الحبوب التي ظلت مستقرة الشهر الماضي، فبقيت "عمليا بدون تغيير" بالمقارنة مع كانون الثاني/يناير. وإن كانت أسعار القمح ارتفعت بصورة طفيفة بسبب المخاوف المرتبطة بالجفاف في الولايات المتحدة، فإن "المنافسة الشديدة بين الدول المصدرة" التي تملك على غرار روسيا احتياطات وفيرة، تعوض عن هذا الارتفاع.

كما نشرت الفاو توقعاتها لإنتاج القمح العالمي عام 2023، وهي تتوقع محاصيل قدرها 784 مليون طن، ستكون ثاني أكبر كمية مسجلة حتى الآن، ولا سيما بفضل المزارعين الأميركيين الذين وسعوا المساحات المزروعة على ضوء ارتفاع أسعار الحبوب.

أخبار ذات صلة

&quot;الفاو&quot;: الأسعار العالمية للأغذية واصلت تراجعها فبراير الماضي

"الفاو": الأسعار العالمية للأغذية واصلت تراجعها فبراير الماضي

يهود أميركيون يحثون الولايات المتحدة على إلغاء تأشيرة سموتريتش

يهود أميركيون يحثون الولايات المتحدة على إلغاء تأشيرة سموتريتش

زلزال يضرب جنوب تركيا بقوة خمس درجات

زلزال يضرب جنوب تركيا بقوة خمس درجات

الإدارة الأمريكية تقرر رسميًا مقاطعة سموتريتش خلال زيارته لواشنطن

الإدارة الأمريكية تقرر رسميًا مقاطعة سموتريتش خلال زيارته لواشنطن

إعلام إسرائيلي: رئيس أركان الجيش الأمريكي يصل تل أبيب

إعلام إسرائيلي: رئيس أركان الجيش الأمريكي يصل تل أبيب

البرتغال: قتيل وإصابات جراء انفجار في قاعدة عسكرية

البرتغال: قتيل وإصابات جراء انفجار في قاعدة عسكرية

شركة أوسم تسحب بعض منتجاتها من شيبس بمبا لهذا السبب

شركة أوسم تسحب بعض منتجاتها من شيبس بمبا لهذا السبب

أول تعليق من سارة نتنياهو بعد حادثة احتجازها في صالون الحلاقة

أول تعليق من سارة نتنياهو بعد حادثة احتجازها في صالون الحلاقة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابتان بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية

إصابتان بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية

مدى: 36 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية في فلسطين ارتكب الاحتلال 32 منها

مدى: 36 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية في فلسطين ارتكب الاحتلال 32 منها

نابلس: إصابات بالاختناق خلال اقتحام المستوطنين نبع قريوت

نابلس: إصابات بالاختناق خلال اقتحام المستوطنين نبع قريوت

اللجنة الأولمبية تعتمد لعبتين ضمن منظومة اتحاد كمال الأجسام

اللجنة الأولمبية تعتمد لعبتين ضمن منظومة اتحاد كمال الأجسام

وزير الأمن المالي: نؤكد مواقفنا الثابتة تجاه القضية الفلسطينية

وزير الأمن المالي: نؤكد مواقفنا الثابتة تجاه القضية الفلسطينية

تفاصيل لقاء الرجوب بوفد فرنسي في فلسطين

تفاصيل لقاء الرجوب بوفد فرنسي في فلسطين

جنين: الاحتلال يداهم منازل ويحتجز ساكنيها ويحطم محتوياتها في رمانة

جنين: الاحتلال يداهم منازل ويحتجز ساكنيها ويحطم محتوياتها في رمانة

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق الأسير محمود البرغوثي

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق الأسير محمود البرغوثي

منوعات

سمية الخشاب: هذا رأيي بالزواج مرة أخرى

سمية الخشاب: هذا رأيي بالزواج مرة أخرى

MBC تصدر بيانا مهماً حول مسلسل &quot;معاوية&quot;

MBC تصدر بيانا مهماً حول مسلسل "معاوية"

مشاجرة حادة بين الفنانة آيتن عامر وطليقها بالشيخ زايد

مشاجرة حادة بين الفنانة آيتن عامر وطليقها بالشيخ زايد

شيرين رضا: دوري في مسلسل &quot;وبينا ميعاد&quot; لا يشبهني

شيرين رضا: دوري في مسلسل "وبينا ميعاد" لا يشبهني

صور.. أصالة تثير الجدل بعد ظهورها ببطن منتفخة

صور.. أصالة تثير الجدل بعد ظهورها ببطن منتفخة

فنانة مصرية تكشف كواليس وقوعها فريسة لفخ برنامج رامز جلال المقبل

فنانة مصرية تكشف كواليس وقوعها فريسة لفخ برنامج رامز جلال المقبل

من الفنان الشهير الذي سيُحيي حفل زفاف حسن شاكوش؟

من الفنان الشهير الذي سيُحيي حفل زفاف حسن شاكوش؟

بالصور.. الفنان أحمد زاهر يؤدي مناسك العمرة بصحبة عائلته

بالصور.. الفنان أحمد زاهر يؤدي مناسك العمرة بصحبة عائلته

القبض على زوج الفنانة بوسي بهذه التهمة

القبض على زوج الفنانة بوسي بهذه التهمة

إحالة طاقم مسلسل &quot;السجين النصاب&quot; الكويتي إلى النيابة

إحالة طاقم مسلسل "السجين النصاب" الكويتي إلى النيابة

عربي

تونس: &quot;النهضة&quot; تعلن توقيف القيادي بالحركة الحبيب اللوز

تونس: "النهضة" تعلن توقيف القيادي بالحركة الحبيب اللوز

الأردن يُدين تصريحات سموتريتش

الأردن يُدين تصريحات سموتريتش

كيف علقت الإمارات على تصريحات سموتريتش الأخيرة بشأن حوارة؟

كيف علقت الإمارات على تصريحات سموتريتش الأخيرة بشأن حوارة؟

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يخاطب الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان الدولي

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يخاطب الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان الدولي