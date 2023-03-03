زلزال يضرب جنوب تركيا بقوة خمس درجات

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم الجمعة، ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا.







وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان إن الزلزال وقع عند الساعة 05:53، على عمق 6.95 كيلومترات تحت سطح الأرض، ومركزه قضاء "أونيكي شباط".

رام الله - دنيا الوطنوشهدت تركيا آلاف الهزات الارتدادية مختلفة الدرجات، عقب الزلازالين المدمرين اللذان ضربا جنوب البلاد وشمال سوريا في السادس من شباط الماضي، وبلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجات، وأسفرا عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص في كلا البلدين، ودمار واسع في المباني والبنية التحتية.