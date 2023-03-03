دولي

الإدارة الأميركية تقرر رسميًا مقاطعة سموتريتش خلال زيارته لواشنطن

الإدارة الأميركية تقرر رسميًا مقاطعة سموتريتش خلال زيارته لواشنطن
سموتريتش
رام الله - دنيا الوطن
ذكر موقع إسرائيلي، اليوم الجمعة، أن الإدارة الأميركية قررت مقاطعة وزير المالية في إسرائيل، بتسلئيل سموتريتش خلال زيارته المرتقبة لواشنطن يوم الأحد المقبل.

وبحسب موقع (واي نت)، فإن الإدارة الأميركية أعلنت بشكل رسمي أن سموتريتش لن يجتمع مع أي مسؤول من الحكومة في واشنطن.

وسيصل سموتريتش إلى واشنطن للمشاركة في المؤتمر السنوي لجمع الأموال من اليهود في الخارج.

ووفقًا للموقع، فإن هذه الخطوة جاءت في ظل التنديد الأميركي الرسمي والنيابي بتصريحات سموتريتش التي دعا فيها إلى "محو بلدة حوارة".

ودعت عدة منظمات منها يهودية إلى منع سموتريتش من زيارة واشنطن وعدم منحه التأشيرة للدخول للولايات المتحدة.

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