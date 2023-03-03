دولي

إعلام إسرائيلي: رئيس أركان الجيش الأمريكي يصل تل أبيب اليوم

إعلام إسرائيلي: رئيس أركان الجيش الأمريكي يصل تل أبيب اليوم
رئيس هيئات الأركان المشتركة للجيش الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
ذكر موقع إسرائيلي، الجمعة، أن رئيس هيئات الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، مارك مايلي، يصل اليوم إلى تل أبيب.

وأضاف موقع (واللا) الإسرائيلي أنه من المتوقع أن يلتقي برئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي ورئيس موساد ديدي بارنياع ووزير الجيش يوآف غالانت.

وقال: مسؤولون أمنيون يزعمون أن الأمريكيين منزعجون من الوضع في الضفة الغربية وسيحاولون تعزيز إجراءات التهدئة.

وأكمل الموقع الإسرائيلي: "بحسب مسؤول أمني فإن هذه زيارة تمهيدية لزيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين".

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