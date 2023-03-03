تونس: "النهضة" تعلن توقيف القيادي بالحركة الحبيب اللوز

رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة النهضة التونسية، مساء الخميس، إنها "أوقفت القيادي فيها الحبيب اللوز ونددت ببتوسع حملة الاعتقالات العشوائية التي طالت رموز المعارضة السياسية".

وأضاف الحركة في بيان: "على إثر قيام فرقة أمنية بمداهمة واعتقال القيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز فإننا نندد بشدة بتوسع حملة الاعتقالات العشوائية التي طالت رموز المعارضة السياسية ولم يسلم من هذه الحملة النقابيون والإعلاميون ورجال الأعمال".وذكرت أن "حملة الاعتقالات تأتي في محاولة لتحويل وجهة البلاد إلى حالة أمنية ولترهيب كل صوت حر بعد العجز في إدارة مشاكل البلاد الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية"، حسبما نقلت وكالة (الأناضول).ودعت الحركة، القوى السياسة في البلاد إلى "توحيد الصف" في مواجهة ما اعتبرته "سلطة غاشمة ظالمة منفلتة من كل الإجراءات القانونية".