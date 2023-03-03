البرتغال: قتيل وإصابات جراء انفجار في قاعدة عسكرية

رام الله - دنيا الوطنقتل، الجمعة، شخص على الأقل وأصيب خمسة آخرون جراء انفجار داخل قاعدة عسكرية.وأكد الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا الواقعة، وقال إن حادثا "خطيرا شهدته قاعدة سانتا مارغاريدا العسكرية في منطقة سانتاريم"، حسبما نقلت صحيفة (جورنال دي نوتيسياس) اليومية.وذكرت الصحيفة البرتغالية أن الحادث وقع ظهر الخميس، وأنه ناتج عن انفجار قنبلة يدوية عن طريق الخطأ.وذكر مكتب الرئيس البرتغالي في بيان، أن دي سوزا على اتصال بوزير الدفاع وقائد الجيش، وفق المصدر ذاته، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).