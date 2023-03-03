دولي

أول تعليق من سارة نتنياهو بعد حادثة احتجازها في صالون الحلاقة

أول تعليق من سارة نتنياهو بعد حادثة احتجازها في صالون الحلاقة
نتنياهو مع زوجته سارة بعد تخليصها من حصار المتظاهرين
رام الله - دنيا الوطن
علقت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو على حادثة احتجازها في صالون الحلاقة في مدينة تل أبيب على يد متظاهرين مساء أمس الأربعاء.

ونقلت (القناة 14) الإسرائيلية، عن سارة نتنياهو: "حين كنت في صالون الحلاقة اقترحت عليّ الشرطة الإسرائيلية أن أخرج متخفية، وقلت لهم لا، ولماذا؟، ماذا فعلت؟" لكل امرأة الحق في الذهاب إلى أين تريد ومتى أريد".

وأضافت: "لقد تفاجأت من المنظمات النسائية التي لم تدعمني".

وحاصر مئات المتظاهرين في تل أبيب مساء أمس الأربعاء، سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لنحو ثلاث ساعات وهي داخل "صالون تجميل".

وأظهر مقطع فيديو، مئات المتظاهرين، وهم يقفون أمام الصالون ويهتفون "البلاد تحترق وسارة تصفف شعرها"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وبعد ثلاث ساعات من الحصار خرجت زوجة نتنياهو من الصالون بمساعدة العشرات من قوات الأمن التي استعانت بدورها بمروحية كانت تحلق في الأجواء.

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