الأردن يُدين تصريحات سموتريتش

رام الله - دنيا الوطنأدانت الأردن التصريحات التحريضية التي أطلقها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والداعية إلى تدمير بلدة حوارة جنوب نابلس.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير سنان المجالي، إن الدعوات المؤججة للعنف تنذر بعواقب خطيرة، وتمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.وأكد على الموقف الأردني بضرورة وقف الحملات التي تستهدف الشعب الفلسطيني، مجددا التأكيد على أن وقف الخطوات الأحادية التي تقوّض حل الدولتين والإجراءات الاستفزازية التي تدفع نحو التوتر وتفجر العنف، ضرورة لإنهاء التدهور وخفض التصعيد.وشدد على أن المملكة ستستمر في بذل كل جهد ممكن لوقف التدهور وإيجاد أفق سياسي حقيقي يفعل العملية السلمية ويحقق تقدما لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967.