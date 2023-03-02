دولي

شاهد: شقوق أرضية وسقوط صخور كبيرة أحدثها زلزال تركيا المُدمر

شاهد: شقوق أرضية وسقوط صخور كبيرة أحدثها زلزال تركيا المُدمر
شقوق أرضية وسقوط صخور كبيرة أحدثها زلزال تركيا المُدمر
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة أنباء (الأناضول) اليوم الخميس، إنها رصدت شقوقاً في مزرعة مشمش وجبل بقضاء "دارينده" التابع لولاية ملاطية.

وأوضحت أن الشقوق أحدثها الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في السادس من شباط/فبراير الماضي، كما تسبب في سقوط صخور وحدوث انهيارات في التربة ببعض مناطق "دارينده".

وقال أحمد كول، أحد سكان المنطقة، إن الصخور سقطت نحو المنازل عقب الزلزال، مضيفاً: "لم نر مثل هذا الأمر أبدا في المنطقة سابقا، وكأن الجبل انقسم إلى جزأين".

بدوره قال سباتي بويراز، أحد السكان، إن "الشقوق ظهرت في الجبل بعد الزلزال الثاني ما أدى إلى سقوط صخور كبيرة".

وأودى الزلزال المدمر بحياة نحو 50 ألف شخص حتى الآن.

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