شاهد: شقوق أرضية وسقوط صخور كبيرة أحدثها زلزال تركيا المُدمر





وأوضحت أن الشقوق أحدثها الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في السادس من شباط/فبراير الماضي، كما تسبب في سقوط صخور وحدوث انهيارات في التربة ببعض مناطق "دارينده".



وقال أحمد كول، أحد سكان المنطقة، إن الصخور سقطت نحو المنازل عقب الزلزال، مضيفاً: "لم نر مثل هذا الأمر أبدا في المنطقة سابقا، وكأن الجبل انقسم إلى جزأين".



بدوره قال سباتي بويراز، أحد السكان، إن "الشقوق ظهرت في الجبل بعد الزلزال الثاني ما أدى إلى سقوط صخور كبيرة".





وأودى الزلزال المدمر بحياة نحو 50 ألف شخص حتى الآن.





رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة أنباء (الأناضول) اليوم الخميس، إنها رصدت شقوقاً في مزرعة مشمش وجبل بقضاء "دارينده" التابع لولاية ملاطية.