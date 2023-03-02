كيف علقت الإمارات على تصريحات سموتريتش الأخيرة بشأن حوارة؟

أدانت دولة الإمارات، مساء الخميس، التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي دعت إلى تدمير قرية حوارة الفلسطينية.





وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على (تويتر)، رفض دولة الإمارات كافة الممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.





وشدّدت الوزارة على "ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".





وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، قد صرح أنه "يجب محو قرية حوارة الفلسطينية التي تعرضت قبل أيام لهجمات المستوطنين".

رام الله - دنيا الوطن