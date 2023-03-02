فلسطين وسويسرا تبحثان أفاق التعاون في مجال السياحة

رام الله - دنيا الوطناستقبلت وزيرة السياحة والأثار رُلى معايعة سفيرة سويسرا لدى فلسطين آن ليز هينين، حيث جرى اللقاء في مقر وزارة السياحة والأثار بمدينة بيت لحم.ورحبت معايعة بآن ليز، مؤكدة على متانة العلاقات الفلسطينية السويسرية في مختلف المجالات، وتطلعها لمزيد من العمل والتعاون وخصوصا في مجال التشبيك المباشر بين القطاع السياحي الفلسطيني والسويسري، مما سيساهم في أن يأتي السائح السويسري إلى فلسطين ضمن برامج سياحية فلسطينية، ومستخدما للمرافق السياحية الفلسطينية المختلفة.وتحدثت معايعة عما تمتلكه فلسطين من إمكانيات سياحية وتراثية واثرية تؤكد بان فلسطين مقصد سياحي مهم على الصعيد العالمي وذلك لامتلاك فلسطين لمجموعة مميزة من المواقع الاثرية والدينية الفريدة على مستوى العالم كالمسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة وكنيسة المهد والحرم الابراهيمي الشريف.وتطرقت معايعة للمستجدات الجارية على صعيد قطاعي السياحة والتراث الثقافي، والعمل على تعزيز التشبيك المباشر بين القطاع السياحي الفلسطيني ونظراءه من القطاعات السياحية حول العالم، ما يرفع نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتكثيف المشاركة في أهم المعارض السياحية العالمية.بدورها، أكدت السفير السويسرية على أهمية فتح آفاق التعاون ما بين سويسرا وفلسطين في مختلف المجالات، خاصة في المجال السياحي، مقدمة الشكر للوزيرة معايعة على تعاونها الكبير في هذا المجال.وتطرق الاجتماع لبحث تطوير العلاقة الثنائية في مجال الحفاظ على التراث الثقافي وسبل تبادل الخبرات الثنائية في هذا المجال، بالإضافة لتطوير العلاقة الثنائية في المجال السياحي و سبل تبادل الخبرات في مجال الترويج السياحي الدولي.