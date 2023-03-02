بحر: ندعم مطالبة البرلمان العربي بإدراج المستوطنين على قوائم الإرهاب

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس المجلس التشريعي بغزة بالإنابة أحمد بحر دعم المجلس لمطالبة البرلماني العربي بإدراج "مليشيات المستوطنين" على قوائم الإرهاب، معتبرا إياها خطوة مهمة إزاء ما يرتكبه المستوطنون من جرائم بشعة بحق الشعب الفلسطيني.وشدد بحر في تصريح صحفي اليوم الخميس، على ضرورة تبني هذه المطالبة دوليًا وجعلها حقيقة على أرض الواقع.وأوضح أن المستوطنين باتوا أكثر جرأة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في ظل تطبيع بعض الأنظمة العربية، والصمت الدولي، والتنسيق الأمني، محذرًا من تصاعد وتيرة تلك الجرائم في حال لم يتم لجم المستوطنين وحكومتهم الفاشية التي توفر لهم الحماية والدعم.ودعا بحر المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بالتحرك الفوري والعاجل وتحمل مسؤولياته لوقف انتهاكات المستوطنين الصارخة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته، كما دعا البرلمانات العربية والإسلامية والعالمية بدعم مطالبة البرلمان العربي والعمل على تحقيقها.