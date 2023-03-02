المبادرة الأوروبية الفلسطينية تعقد اجتماعا لمناقشة خطة عملها

رام الله - دنيا الوطنعقدت المبادرة الأوروبية الفلسطينية لمناهضة الأبارتهايد اجتماعا عبر تقنية برنامج (zoom)، ضم رئيس وعدد من أعضاء المبادرة، لمناقشة أهمية تسجيلها بشكل رسمي في العاصمة البلجيكية بروكسل، وضرورة إعداد خطة استراتيجية لعملها، من اجل انطلاقها في كل دول العالم.واستعرض المجتمعون أهمية انطلاق المبادرة، من اجل التواصل بين المؤسسات والجمعيات الأوروبية المتضامنة مع القضية الفلسطينية، لزيادة الضغط والتأثير لصالحها، وتطوير العمل التضامني معها، وبهدف مناهضة الأبارتهايد والاستعمار الاستيطاني، التي تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي ترسيخه على الأرض، من خلال محاولاتها تشريع عدد من القوانين العنصرية.وأكد المجتمعون على ضرورة تنسيق زيارة وفد دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية لبروكسل، وترتيب العديد من اللقاءات لها.