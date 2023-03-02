رئيس ديوان النائب العام بغزة يجتمع مع ممثّلي وزارة الداخلية وشركة الكهرباء





وأوضح أن قضية الطاقة والكهرباء تحظى بأهمية بالغة لجميع مكونات المجتمع، وأكد على ضرورة إيجاد وسائل من شأنها التسهيل على المواطنين في الإجراءات المتخذة، وضرورة تجويد الخدمات المقدمة.





وشدّد على وجوب الاستمرار في متابعة كافة الإجراءات التي تفوّض فيها النيابة العامة، وتناوَل الإطار القانوني الناظِم لوقائع اختلاس التيار الكهربائي، ووقائع الاعتداء أو القيام بأية أعمال على شبكة الكهرباء العامة؛ سنداً لقانون العقوبات والقرارات والتعليمات القضائية الناظمة ومواد التأثيم، وشدّد على الإجراءات المتخذة من قِبَل النيابة العامة وأقسام التحقيق، وأنها تُباشر إجراءات التحقيق والتصرف في ضوء البيّنات حسب الأصول.



وبدوره، أكد ممثّلين وزارة الداخلية على الأهمية البالغة في متابعة ملف شركة الكهرباء، مع ضرورة وجود مراعاة للظروف الاجتماعية لشرائح المجتمع، وأن الشرطة لا تتخذ أي إجراء بدون تفويض أو إذن من النيابة العامة، وأشادوا برؤية النيابة العامة ووضوح إجراءاتها في التعاطي مع الشكاوى المقدّمة بالخصوص.



وتناول ممثّلو شركة الكهرباء الحديث حول أهم الإشكاليات التي تعترض العمل في شركة كهرباء غزة، وبيّنوا أن الشركة تسعى إلى التخفيف على المواطنين خلال الفترة المقبلة من خلال خطة تنفيذ مشروع الساعات الذكية، والتي تُتيح خدمة توصيل (2MB) في ساعات انقطاع التيار الكهربائي، وأكدوا أن هذه الخطة تأتي في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين، حيث سيتم تنفيذها وتوفير الخدمة في كافة مناطق قطاع غزة.





رام الله - دنيا الوطناجتمع رئيس ديوان النائب العام بغزة حسني الهباش، في مكتب وكيل وزارة الداخلية، مع ممثّلين عن الوزارة، كُل مِن مستشار وكيل وزارة الداخلية للشئون القانونية عطية منصور، ومساعد مدير عام الشرطة جمال الديب، ومفتش تحقيق شرطة المحافظات سامي عبد اللطيف، ومدير شرطة الطاقة جهاد حمادة، وممثّلين عن شركة توزيع كهرباء غزة، كُل من يوسف الصواف، والمستشار القانوني للشركة يحيى المصري؛ وذلك بهدف متابعة الملفات المشتركة، للوصول إلى تجويد العمل.وخلال الاجتماع، أثنى الهباش على عمل كل من وزارة الداخلية وشركة توزيع كهرباء غزة، وأشاد باستمرارية عطائهما اللامحدود في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وإرساء مبادئ العدل في التعامل مع جميع شرائح المجتمع الفلسطيني.