بلدية غزة تواصل أعمال تنظيم الواجهة البحرية

رام الله - دنيا الوطنتواصل بلدية غزة أعمال تنظيم الواجهة البحرية وإزالة الإشغالات الواقعة ضمن مسافة 10 أمتار في الجزء الغربي من شارع الرشيد تمهيدًا لتطويره مستقبلاً كممشى للمارة والمصطافين، بما يشمل أيضًا مسارات معينة للجري والدراجات وذوي الإعاقة.وأكد رئيس قسم الواجهة البحرية في البلدية م. عبد الرحمن حميد، أنّ "الهدف من تطوير الواجهة البحرية، هو تخفيض منسوب جميع الاستراحات والأكشاك وإتاحة المجال لرؤية الشاطئ، ووصل شارع الرشيد مع شاطئ البحر من خلال خلق طرق معبدة تسهل وصول المواطن إلى الشاطئ".وحول الأعمال الحالية في الواجهة، أوضح حميد، أنّ "الأعمال مستمرة في إنشاء المنسوب ثاني، وتخفيض مناسب للأكشاك البحرية على دوار الـ 17 لعدد 6 أكشاك، ليصل نسبة الأكشاك التي تم تخفيضها إلى 77%"، مبينا أنّه" سيتم استكمال الأعمال للأكشاك الوقعة في دوار النابلسي".وأشار حميد، إلى أنّ "البلدية تواصل أعمالها في تنظيم الواجهة البحرية وإزالة الإشغالات، لضمان توفير جميع الاحتياجات المطلوبة لمرتادي الواجهة والشاطئ على وجه الخصوص"، لافتًا إلى أنّ "نسبة إنجاز الأهداف في مشروع تطوير الواجهة البحرية تقدر بحوالي 45%".ونوه إلى أنّه "تم البدء بتوصيل خط مياه شاطئي لأبراج الإنقاذ البحري بطول ١٤٠٠ متر طولي بقطر ٢ إنش لزوم تغذية أبراج الانقاذ البحري بالمياه، لتسهيل الخدمة للمنقذين خلال الموسم، وتقديم خدمات متكاملة للمصطافين".وبخصوص أهداف تطوير الواجهة، يشيّر حميد، إلى أنّ "الأهداف تشمل، تقديم جميع الخدمات لمرتادي البحر، وحماية شارع الرشيد من التآكل بفعل الأمطار وخلافه من العوامل الجوية، إضافة إلى إحياء المناطق الميتة في الجهة الجنوبية من شارع الرشيد، وخلق فرص عمل للخريجين وأصحاب الهمم، وتنظيم الاستراحات العشوائية التي كانت موجودة في السابق، وخلق منظر حضاري حديث للواجهة البحرية".وعن رؤية البلدية، أشار حميد، إلى "إطلاق مشروع الواجهة البحرية عام 2020م، برؤية واضحة لاستثمار هذه الواجهة السياحية الفردية لمدينة غزة خصوصًا، حيث صنفت البلدية الملتزمين على الشاطئ على النحو التالي: استراحات كبرى، وموسمية، واستراحة صغيرة "نقطة بيع مع مساحة"، ونقاط بيع فقط".وكشف حميد، عن صرف "بلدية غزة حتى هذه اللحظة ما يزيد عن 3 مليون شيكل خلال الأعوام الثلاثة السابقة كمساهمة خاصة منها لتنظيم الواجهة البحرية".وبشأن خدمات البلدية، بيّن حميد أنّ "البلدية تقدم ما يزيد عن 13 خدمة على طول الساحل شاملة، النظافة، والإنقاذ، والفحص الصحي، والتلزيم، إضافة إلى التشجير والزراعة، وخدمات المياه، والصرف الصحي، والتنظيم ومنع التعديات، ومنع المكاره الصحية والبصرية والسمعية، وأيضًا الخدمات المرورية، والصيانة للطرق والأرصفة".ونوه حميد، إلى وجود "ما يزيد عن 22 نقطة مراقبة بحرية للمنقذين بعدد 130 منقذ بحري"، مشيرًا إلى أنّ "أهم المشاريع التطويرية التي قامت بها البلدية مؤخرًا، هي إنشاء أكثر من 5 ممرات تؤدي إلى الشاطئ، وإنشاء موقف شاطئي للسيارات بمساحة 5 دونمات، وأنشأت 14 برج مراقبة بحرية على النظام الحديث، وتأهيل وتفريغ مناطق عامة للمواطنين أبرزها: الحديقة العامة بجوار النادي البحري، والحديقة الجديدة مقابل شارع 10، وحديقة مقابل دوار النابلسي".