شؤون فلسطينية

بلدية غزة تواصل أعمال تنظيم الواجهة البحرية

بلدية غزة تواصل أعمال تنظيم الواجهة البحرية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تواصل بلدية غزة أعمال تنظيم الواجهة البحرية وإزالة الإشغالات الواقعة ضمن مسافة 10 أمتار في الجزء الغربي من شارع الرشيد تمهيدًا لتطويره مستقبلاً كممشى للمارة والمصطافين، بما يشمل أيضًا مسارات معينة للجري والدراجات وذوي الإعاقة.

وأكد رئيس قسم الواجهة البحرية في البلدية م. عبد الرحمن حميد، أنّ "الهدف من تطوير الواجهة البحرية، هو تخفيض منسوب جميع الاستراحات والأكشاك وإتاحة المجال لرؤية الشاطئ، ووصل شارع الرشيد مع شاطئ البحر من خلال خلق طرق معبدة تسهل وصول المواطن إلى الشاطئ".

وحول الأعمال الحالية في الواجهة، أوضح حميد، أنّ "الأعمال مستمرة في إنشاء المنسوب ثاني، وتخفيض مناسب للأكشاك البحرية على دوار الـ 17 لعدد 6 أكشاك، ليصل نسبة الأكشاك التي تم تخفيضها إلى 77%"، مبينا أنّه" سيتم استكمال الأعمال للأكشاك الوقعة في دوار النابلسي".

وأشار حميد، إلى أنّ "البلدية تواصل أعمالها في تنظيم الواجهة البحرية وإزالة الإشغالات، لضمان توفير جميع الاحتياجات المطلوبة لمرتادي الواجهة والشاطئ على وجه الخصوص"، لافتًا إلى أنّ "نسبة إنجاز الأهداف في مشروع تطوير الواجهة البحرية تقدر بحوالي 45%".

ونوه إلى أنّه "تم البدء بتوصيل خط مياه شاطئي لأبراج الإنقاذ البحري بطول ١٤٠٠ متر طولي بقطر ٢ إنش لزوم تغذية أبراج الانقاذ البحري بالمياه، لتسهيل الخدمة للمنقذين خلال الموسم، وتقديم خدمات متكاملة للمصطافين".

أهداف الواجهة

وبخصوص أهداف تطوير الواجهة، يشيّر حميد، إلى أنّ "الأهداف تشمل، تقديم جميع الخدمات لمرتادي البحر، وحماية شارع الرشيد من التآكل بفعل الأمطار وخلافه من العوامل الجوية، إضافة إلى إحياء المناطق الميتة في الجهة الجنوبية من شارع الرشيد، وخلق فرص عمل للخريجين وأصحاب الهمم، وتنظيم الاستراحات العشوائية التي كانت موجودة في السابق، وخلق منظر حضاري حديث للواجهة البحرية".

وعن رؤية البلدية، أشار حميد، إلى "إطلاق مشروع الواجهة البحرية عام 2020م، برؤية واضحة لاستثمار هذه الواجهة السياحية الفردية لمدينة غزة خصوصًا، حيث صنفت البلدية الملتزمين على الشاطئ على النحو التالي: استراحات كبرى، وموسمية، واستراحة صغيرة "نقطة بيع مع مساحة"، ونقاط بيع فقط".

وكشف حميد، عن صرف "بلدية غزة حتى هذه اللحظة ما يزيد عن 3 مليون شيكل خلال الأعوام الثلاثة السابقة كمساهمة خاصة منها لتنظيم الواجهة البحرية".

خدمات البلدية

وبشأن خدمات البلدية، بيّن حميد أنّ "البلدية تقدم ما يزيد عن 13 خدمة على طول الساحل شاملة، النظافة، والإنقاذ، والفحص الصحي، والتلزيم، إضافة إلى التشجير والزراعة، وخدمات المياه، والصرف الصحي، والتنظيم ومنع التعديات، ومنع المكاره الصحية والبصرية والسمعية، وأيضًا الخدمات المرورية، والصيانة للطرق والأرصفة".

ونوه حميد، إلى وجود "ما يزيد عن 22 نقطة مراقبة بحرية للمنقذين بعدد 130 منقذ بحري"، مشيرًا إلى أنّ "أهم المشاريع التطويرية التي قامت بها البلدية مؤخرًا، هي إنشاء أكثر من 5 ممرات تؤدي إلى الشاطئ، وإنشاء موقف شاطئي للسيارات بمساحة 5 دونمات، وأنشأت 14 برج مراقبة بحرية على النظام الحديث، وتأهيل وتفريغ مناطق عامة للمواطنين أبرزها: الحديقة العامة بجوار النادي البحري، والحديقة الجديدة مقابل شارع 10، وحديقة مقابل دوار النابلسي".




أخبار ذات صلة

المتطرف &quot;غليك&quot; يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

المتطرف "غليك" يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

مركز فلسطين: 14 حالة اعتقال من قطاع غزة خلال فبراير الماضي

مركز فلسطين: 14 حالة اعتقال من قطاع غزة خلال فبراير الماضي

النقل والمواصلات تتحدث عن تعويضات المتضررين من اعتداءات المستوطنين في حوارة

النقل والمواصلات تتحدث عن تعويضات المتضررين من اعتداءات المستوطنين في حوارة

بالأسماء.. الخارجية: شهيدان فلسطينيان جرّاء غرق قارب قبالة السواحل اليونانية

بالأسماء.. الخارجية: شهيدان فلسطينيان جرّاء غرق قارب قبالة السواحل اليونانية

صورة.. الكشف عن هوية الأشقاء الثلاثة في حادث دهس مخيم شعفاط

صورة.. الكشف عن هوية الأشقاء الثلاثة في حادث دهس مخيم شعفاط

لليوم الـ17.. يواصل الأسرى في سجون الاحتلال خطوات (العصيان)

لليوم الـ17.. يواصل الأسرى في سجون الاحتلال خطوات (العصيان)

صيدم: دعوة سموتريتش لمحو بلدة حوارة تشكل أقصى درجات العنصرية

صيدم: دعوة سموتريتش لمحو بلدة حوارة تشكل أقصى درجات العنصرية

الرئيس عباس يصل الدوحة غداً للمشاركة بمؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نمواً

الرئيس عباس يصل الدوحة غداً للمشاركة بمؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نمواً

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فلسطين وسويسرا تبحثان أفاق التعاون في مجال السياحة

فلسطين وسويسرا تبحثان أفاق التعاون في مجال السياحة

بحر: ندعم مطالبة البرلمان العربي بإدراج المستوطنين على قوائم الإرهاب

بحر: ندعم مطالبة البرلمان العربي بإدراج المستوطنين على قوائم الإرهاب

المبادرة الأوروبية الفلسطينية تعقد اجتماعا لمناقشة خطة عملها

المبادرة الأوروبية الفلسطينية تعقد اجتماعا لمناقشة خطة عملها

رئيس ديوان النائب العام بغزة يجتمع مع ممثّلي وزارة الداخلية وشركة الكهرباء

رئيس ديوان النائب العام بغزة يجتمع مع ممثّلي وزارة الداخلية وشركة الكهرباء

بلدية غزة تواصل أعمال تنظيم الواجهة البحرية

بلدية غزة تواصل أعمال تنظيم الواجهة البحرية

مركز فلسطين: 14 حالة اعتقال من قطاع غزة خلال فبراير الماضي

مركز فلسطين: 14 حالة اعتقال من قطاع غزة خلال فبراير الماضي

هيئة الأسرى: استمرار الانتهاكات الطبية بحق المعتقلين في سجون الاحتلال

هيئة الأسرى: استمرار الانتهاكات الطبية بحق المعتقلين في سجون الاحتلال

حصيلة حوادث السير والمصابين بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة حوادث السير والمصابين بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

منوعات

منى زكي : أنا أسفة.. بس أنا ماكنش عندي حل تاني

منى زكي : أنا أسفة.. بس أنا ماكنش عندي حل تاني

بالصور.. أصالة نصري بإطلالة من وحي الخمسينيات

بالصور.. أصالة نصري بإطلالة من وحي الخمسينيات

بمبلغ صادم.. لن تصدق سعر حقائب نجمات بوليوود

بمبلغ صادم.. لن تصدق سعر حقائب نجمات بوليوود

بفستان مكشوف الظهر والبطن.. ريم مصطفى تُبهر جمهورها بأحدث ظهور لها

بفستان مكشوف الظهر والبطن.. ريم مصطفى تُبهر جمهورها بأحدث ظهور لها

رانيا يوسف تكشف تفاصيل أزمتها المالية الصعبة

رانيا يوسف تكشف تفاصيل أزمتها المالية الصعبة

بعد اتهامه بالاغتصاب.. زوجة أشرف حكيمي تبدأ بإجراءات الطلاق

بعد اتهامه بالاغتصاب.. زوجة أشرف حكيمي تبدأ بإجراءات الطلاق

هل طلبت الفتاة الفرنسية تعويضها ماديًا من سعد لمجرد بعد اغتصابها؟

هل طلبت الفتاة الفرنسية تعويضها ماديًا من سعد لمجرد بعد اغتصابها؟

جورجينا طواف تثير الجدل بإطلالة جريئة من حوض الاستحمام

جورجينا طواف تثير الجدل بإطلالة جريئة من حوض الاستحمام

كريستيانو ابن سيرين عبد النور يستعرض ملابسه بطريقة عفوية

كريستيانو ابن سيرين عبد النور يستعرض ملابسه بطريقة عفوية

شاكيرا تثير الجدل مجدداً &quot;أغنيتي ضد بيكيه أفضل من طبيب نفسي&quot;

شاكيرا تثير الجدل مجدداً "أغنيتي ضد بيكيه أفضل من طبيب نفسي"

عربي

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يخاطب الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان الدولي

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يخاطب الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان الدولي

ليبيا تعلن عن خطة سريعة لرفع الحظر عن طائراتها فوق أوروبا

ليبيا تعلن عن خطة سريعة لرفع الحظر عن طائراتها فوق أوروبا

سوريا: مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين بانفجار لغم

سوريا: مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين بانفجار لغم

مصر تقرر عودة العمل بالتوقيت الصيفي

مصر تقرر عودة العمل بالتوقيت الصيفي