المتطرف "غليك" يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطناقتحم الحاخام المتطرف يهودا غليك برفقة عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة.وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.وأضافت أن عشرات المستوطنين يتقدمهم المتطرف يهودا غليك، اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته.ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك، يوميا ما عدا الجمعة والسبت، على فترات صباحية ومسائية محاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.