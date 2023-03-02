مركز فلسطين: 14 حالة اعتقال من قطاع غزة خلال فبراير الماضي

رام الله - دنيا الوطنأكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال واصل خلال شهر شباط الماضي سياسة الاعتقالات بحق أبناء قطاع غزة، حيث رصد(14) حالة اعتقال، خلال الشهر نصفهم قرب الحدود.وأوضح مركز فلسطين إن الاحتلال واصل استهداف الصيادين خلال ممارسة عملهم قبالة شواطئ القطاع، بملاحقتهم واعتقالهم وإطلاق النار عليهم ومصادرة شباكهم ومراكبهم وتحطيمها، حيث رصد اعتقال 6 صيادين خلال شباط الماضي في عمليتين عسكريتين لبوارج الاحتلال الحربية، أحدهم أصيب بجراح في قدمه نتيجة إطلاق النار المباشر على الصيادين في عرض بحر بيت لاهيا شمال القطاع.وأشار مركز فلسطين إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 7 شبان فلسطينيين خلال محاولتهم اجتياز الحدود الشرقية شمال قطاع غزة باتجاه الداخل، وتم تحويلهم للتحقيق في عسقلان، وذلك خلال 3 حوادث، الأولى في السادس في شباط تم اعتقال شابين خلال اقترابهما من الجدار الفاصل جنوب القطاع، وفى التاسع عشر اعتقلت فلسطيني حاول التسلل من جنوب القطاع، وفى الخامس والعشرين اعتقلت 4 فلسطينيين حاولوا التسلل من قرب معبر إيرز شمال القطاع.وأضاف مركز فلسطين أن الاحتلال اعتقل كذلك الشاب المواطن "إبراهيم يوسف سلمان" من سكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، على حاجز عسكري قرب بلدة عصيرة الشمالية شمال مدينة نابل، وهو مريض بالسرطان وكان يتعالج في مستشفى النجاح بنابلس، بينما لم يتم رصد أي حالة اعتقال لمواطنين من القطاع على حاجز بيت حانون منذ بداية العام.وبيَّن الباحث رياض الأشقر مدير المركز أن الاعتقالات في قطاع غزة لم تتوقف خلال الأعوام التي تلت زوال الاحتلال المباشر من القطاع عام 2005، والبقاء على الحصار البري والبحري لحدود القطاع، ولكن حالات الاعتقال تراجعت بشكل كبير حيث اقتصرت على الصيادين، والمنتقلين على معبر بيت حانون/ايرز ، والشبان الذين يقتربون أو يقطنون بالقرب من الحدود الشرقية للقطاع .وطالب الأشقر المنظمات الدولية التدخل والضغط على الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال والابتزاز التي يتعرض لها سكان قطاع غزة سواء على حاجز بيت حانون او خلال عملهم في صيد الأسماك أو الاقتراب من الحدود لصيد العصافير وغيرها.