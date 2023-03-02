النقل والمواصلات تتحدث عن تعويضات المتضررين من اعتداءات المستوطنين في حوارة

رام الله - دنيا الوطنقال وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، إن سلسلة اجتماعات متتالية ستعقدها اللجنة الوزارية المنبثقة عن مجلس الوزراء لمدة أسبوع، لحصر الأضرار الناجمة عن عدوان المستوطنين وإجرامهم في بلدة حوارة، جنوب نابلس.وأضاف سالم في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الخميس، أن اللجنة ستقدم تقريرا مفصلا للبدء الفوري بتعويض المتضررين فور الانتهاء من حصر الأضرار كافة، وتقدير الحصيلة النهائية لها.وأشار إلى أن العمل متواصل لحصر حجم الخسائر، بما يشمل المنازل، والمحال التجارية، والمركبات، والأضرار كافة، إذ تم توثيق جميع الخسائر ضمن قائمة لتعويض المواطنين المتضررين.وكان عشرات المستوطنين هاجموا بلدتي حوارة وزعترة مساء الأحد الماضي، واعتدَوا على المواطنين وممتلكاتهم، ما أدى إلى استشهاد المواطن سامح أقطش من زعترة، وإصابة المئات، واحراق عشرات المنازل والمركبات، وواجهات البنايات.