بالأسماء.. الخارجية: شهيدان فلسطينيان جرّاء غرق قارب قبالة السواحل اليونانية

رام الله - دنيا الوطنقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير أحمد الديك إن: "السلطات اليونانية المختصة أكدت بشكل رسمي لسفارة دولة فلسطين لدى اليونان أن الجثتين اللتين تم انتشالهما إثر غرق القارب تعودان للمواطنة الفلسطينية صابرين وائل حسن ابوجزر، والمواطن محمود بكر خليل أبوطير".وأضاف السفير الديك، اليوم الخميس، خلال تصريح صحفي، أن "وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي وبإسم جميع السفراء والكادر الدبلوماسي يتقدم بتعازيه الحارة لذوي الضحايا شهداء لقمة العيش سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان".وأكد ايضاً أن: "الوزارة وسفارة دولة فلسطين بدأتا العمل لإنجاز اجراءات وتفاصيل نقل الجثمانين الى ذويهما في أرض الوطن بقطاع غزة".وأضاف السفير الديك أن "وزارة الخارجية والمغتربين تكرر مناشدتها لجميع أبناء شعبنا خاصة في قطاع غزة بضرورة الامتناع عن اتباع طرق الهجرة غير الشرعية، وابداء أعلى درجات الحذر وتجنب الوقوع في مصيدة تجار وعصابات البحار حفاظاً على سلامتهم".