صورة.. الكشف عن هوية الأشقاء الثلاثة في حادث دهس مخيم شعفاط
لقي صباح اليوم، ثلاثة أشقاء مصرعهم، إثر حادث سير مروّع أثناء توجّههم إلى المدرسة في مخيم شعفاط في مدينة القدس.
وأفادت مصادر محلية في مخيم شعفاط بأن الأطفال المتوفون هم أشقاء من عائلة الرجبي، هم ثائر (4 أعوام)، ومنيسة (3 أعوام)، وسيلينا عصام الرجبي (8 أعوام)، كانوا في طريقهم إلى المدرسة.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن حادث الدهس وقع في منطقة رأس خميس بمخيم شعفاط، وتسبب بإصابة ثلاثة أطفال، خلال توجههم لإحدى مدارس شعفاط.
وأوضح الهلال الأحمر في القدس، أن طواقمه قدمت الإسعافات الأولية للأطفال الثلاثة، وتم تسليمهم لوحدات العناية المكثفة على حاجز المخيم، ونقلوا إلى مستشفيات داخل أراضي عام 1948، وأعلن عن وفاتهم في وقت لاحق متأثرين بجروحهم.
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