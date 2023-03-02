شؤون فلسطينية

لليوم الـ17.. يواصل الأسرى في سجون الاحتلال خطوات (العصيان)

لليوم الـ17.. يواصل الأسرى في سجون الاحتلال خطوات (العصيان)
الأسرى داخل سجون الاحتلال - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يواصل الأسرى في سجون الاحتلال، خطوات العصيان لليوم السابع عشر على التوالي، وضمن خطواتهم المتصاعدة والمُقرة اليوم، يرجع الأسرى اليوم وجبات الطعام، وعرقلة ما يسمى (الفحص الأمنيّ) في سجن (نفحة)، إضافة إلى ارتداء الزيّ البني لباس (الشاباص).

وأوضحت الهيئة والنادي، أنّ خطوات العصيان المقرة، تتسع من حيث مستوى الخطوات التي يحاول الأسرى ابتكارها وترسيخها والتي ستستمر حتى الإعلان عن خطوة الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل.

وشمل البرنامج النضالي (العصيان)  على مدار 17 يومًا: (عرقلة ما يسمى بالفحص الأمني (دق الشبابيك)، ترجيع وجبات الطعام، الاعتصام في الساحات، وتأخير الدخول إلى الأقسام بعد انتهاء (الفورة)، وبعد صلاة الجمعة، ارتداء اللباس البني (الشاباص)، إغلاق الأقسام، (الإرباك الليلي- التكبير والطرق على الأبواب)، عقد جلسات تعبئة خلال ما يسمى بإجراء العدد، تأخير الخروج إلى (البوسطات- نقل الأسرى من السجون إلى المحاكم أو إلى سجون أخرى.

ويذكر أن هناك مجموعة من الخطوات الأخرى تتخذ مستويات مختلفة وستُنفذ خلال المرحلة القادمة، وذلك وفقًا للمعطيات، والتطورات التي تجري داخل السجون.

وكانت إدارة السجون الاحتلال قد صعّدت بالأمس من هجمتها بحقّ الأسرى في سجن (النقب)، الذي نفّذوا خطوات احتجاجية رافضة لجملة من الإجراءات التي أعلنت إدارة السّجن عن نيتها بتطبيقها، والتي تندرج ضمن إجراءات الوزير الفاشي (بن غفير)، وواجه الأسرى بالأمس عمليات اقتحام وقمع متتالية في سجن (النقب) تركزت في قسمي (6 و28)، وما تزال حالة من التوتر تسود داخل أقسام الأسرى.




 

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