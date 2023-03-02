شؤون فلسطينية

صيدم: دعوة سموتريتش لمحو بلدة حوارة تشكل أقصى درجات العنصرية

صيدم: دعوة سموتريتش لمحو بلدة حوارة تشكل أقصى درجات العنصرية
صبري صيدم
رام الله - دنيا الوطن
طالب نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) صبري صيدم، بمحاكمة دولية لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على دعوته العنصرية الفاشية إلى محو بلدة حوارة عن الوجود، مؤكداً أن دعوته تأتي تجسيدا لخطته السياسية التي تعود إلى عام 2017.

وقال صيدم في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن تلك الخطة تقوم على حسم استيطاني وتعزيز دور المستوطنين، لإرهاب شعبنا وتهجيره خارج فلسطين.

وشدد على أن دعوة سموتريتش تشكل أقصى درجات العنصرية وقمة الوقاحة، وتجسيدا لدولة التطهير العرقي، معتبرا أن قوانين إعدام الأسرى وسحب الجنسية والإقامة تأتي ترجمة لبرمانج اليمين العنصري.

ودعا صيدم، دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية إلى اتخاذ خطوات عملية تقوم على مقاطعة حكومة الاحتلال، واتخاذ إجراءات فعلية، وعدم الاكتفاء بتصريحات لامتصاص الصدمة.

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