هيئة الأسرى: استمرار الانتهاكات الطبية بحق المعتقلين في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الخميس، أن ادارة السجون تمعن في انتهاك الاسرى المرضى طبيا، فهي تستهدفهم بشكل واضح وصريح وذلك بتجاهل أوضاعهم الصحية والمماطلة في تقديم العلاج اللازم لهم الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأمراض داخل أجسادهم .وفي هذا السياق قامت هيئة الاسرى ومن خلال محاميها فواز الشلودي بتوثيق حالتين مرضيتين يقبعان داخل ما يسمى "عيادة سجن الرملة "ومنها حالة الأسير حسن عودات حامل (21 عاماً)من محافظة أريحا حيث تم اعتقال الأسير بتاريخ 06/02/2023 وأثناء عملية الاعتقال تعرض الأسير من قبل جيش الاحتلال الى إصابة بالكتف واصابة بالقدمين وهو الان يتحرك على كرسي متحرك، ويوجد في احدى قدميه بلاتين يمنع المشي عليها والأخرى موضوعه داخلها الجبص.يشار الى ان بعد اعتقاله تم نقل الأسير إلى مستشفى "هداسا التلة الفرنسية" ومن ثم الى "هداسا عين كارم" وتم إجراء عدة عمليات له ليقتادوه بعد ذلك إلى عيادة سجن الرملة حيث ما زال يتواجد بداخله وبحاجة الى رعاية صحية حثيثة .أما عن حالة الأسير أسامة عبد الستار الطويل (23عاماً) من محافظة نابلس والذي تعرض الى إصابة بمقعدته بعدة رصاصات أثناء عملية اعتقاله وعلى إثرها تم نقله الى "مستشفى بلنسون" لمدة أسبوع وبعد ذلك تم نقل الأسير إلى ما يسمى عيادة "سجن الرملة" حيث مازال قابع هناك .وتدين الهيئة استمرار كافة الجرائم التي تمارسها دولة الاحتلال الاسرائيلي بحق الاسرى والمعتقلين ، كما تعتبرها تتنافى مع كافة المعاهدات والمواثيق الدولية الحقوقية والإنسانية.