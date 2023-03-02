شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: استمرار الانتهاكات الطبية بحق المعتقلين في سجون الاحتلال

هيئة الأسرى: استمرار الانتهاكات الطبية بحق المعتقلين في سجون الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الخميس، أن ادارة السجون تمعن في انتهاك الاسرى المرضى طبيا، فهي تستهدفهم بشكل واضح  وصريح وذلك بتجاهل أوضاعهم الصحية والمماطلة في تقديم العلاج اللازم لهم الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأمراض داخل أجسادهم .

وفي هذا السياق قامت هيئة الاسرى  ومن خلال محاميها فواز الشلودي بتوثيق حالتين مرضيتين يقبعان داخل ما يسمى "عيادة سجن الرملة "ومنها حالة الأسير حسن عودات حامل (21 عاماً)من محافظة أريحا حيث تم اعتقال الأسير بتاريخ 06/02/2023 وأثناء عملية الاعتقال تعرض الأسير من قبل جيش الاحتلال الى إصابة بالكتف واصابة بالقدمين وهو الان يتحرك على كرسي متحرك، ويوجد في  احدى قدميه بلاتين يمنع المشي عليها والأخرى موضوعه داخلها الجبص.

 يشار الى ان بعد اعتقاله تم نقل الأسير إلى مستشفى "هداسا التلة الفرنسية" ومن ثم الى "هداسا عين كارم" وتم إجراء عدة عمليات له ليقتادوه بعد ذلك  إلى عيادة سجن الرملة حيث ما زال يتواجد بداخله وبحاجة الى رعاية صحية حثيثة .

أما عن حالة الأسير أسامة عبد الستار الطويل (23عاماً) من محافظة نابلس والذي تعرض الى  إصابة بمقعدته بعدة رصاصات أثناء عملية اعتقاله وعلى إثرها تم نقله الى "مستشفى بلنسون" لمدة أسبوع وبعد ذلك تم نقل الأسير إلى ما يسمى عيادة "سجن الرملة" حيث مازال قابع هناك .  

وتدين الهيئة استمرار كافة الجرائم التي تمارسها دولة الاحتلال الاسرائيلي بحق الاسرى والمعتقلين ، كما تعتبرها تتنافى مع كافة المعاهدات والمواثيق الدولية الحقوقية والإنسانية.

أخبار ذات صلة

الإضراب الشامل يعم محافظة أريحا حداداً على روح الشهيد حمدان

الإضراب الشامل يعم محافظة أريحا حداداً على روح الشهيد حمدان

حصيلة حوادث السير والمصابين بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة حوادث السير والمصابين بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

فيديو.. وفاة ثلاثة أطفال بحادث دهس مروّع في شعفاط بالقدس

فيديو.. وفاة ثلاثة أطفال بحادث دهس مروّع في شعفاط بالقدس

واشنطن: نشطاء وحقوقيون يطالبون الكونغرس بوقف دعم &quot;حكومة الاحتلال&quot;

واشنطن: نشطاء وحقوقيون يطالبون الكونغرس بوقف دعم "حكومة الاحتلال"

طالع أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

طالع أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

التعليم تتحدث حول قرار تأجيل اختبارات الثانوية العامة

التعليم تتحدث حول قرار تأجيل اختبارات الثانوية العامة

انخفاض على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

انخفاض على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: استمرار الانتهاكات الطبية بحق المعتقلين في سجون الاحتلال

هيئة الأسرى: استمرار الانتهاكات الطبية بحق المعتقلين في سجون الاحتلال

طالع أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

طالع أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

أبو بكر يطلع القنصل السياسي البريطاني على خطورة الأوضاع داخل السجون

أبو بكر يطلع القنصل السياسي البريطاني على خطورة الأوضاع داخل السجون

أبوبكر: المناضلون الفلسطينيون لا يخشون الإعدام وإسرائيل ستدفع ثمن خطوة إقرار القانون

أبوبكر: المناضلون الفلسطينيون لا يخشون الإعدام وإسرائيل ستدفع ثمن خطوة إقرار القانون

الطالب معتصم زلوم حراً بعد 10 أشهر من الاعتقال في سجون الاحتلال

الطالب معتصم زلوم حراً بعد 10 أشهر من الاعتقال في سجون الاحتلال

عطاري يطلع على عمل عدد من المؤسسات الزراعية في غزة

عطاري يطلع على عمل عدد من المؤسسات الزراعية في غزة

تفاصيل لقاء اشتية ووزير الدولة الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية

تفاصيل لقاء اشتية ووزير الدولة الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية

اشتية يدعو ليتوانيا للاعتراف بدولة فلسطين

اشتية يدعو ليتوانيا للاعتراف بدولة فلسطين

منوعات

هل طلبت الفتاة الفرنسية تعويضها ماديًا من سعد لمجرد بعد اغتصابها؟

هل طلبت الفتاة الفرنسية تعويضها ماديًا من سعد لمجرد بعد اغتصابها؟

جورجينا طواف تثير الجدل بإطلالة جريئة من حوض الاستحمام

جورجينا طواف تثير الجدل بإطلالة جريئة من حوض الاستحمام

كريستيانو ابن سيرين عبد النور يستعرض ملابسه بطريقة عفوية

كريستيانو ابن سيرين عبد النور يستعرض ملابسه بطريقة عفوية

شاكيرا تثير الجدل مجدداً &quot;أغنيتي ضد بيكيه أفضل من طبيب نفسي&quot;

شاكيرا تثير الجدل مجدداً "أغنيتي ضد بيكيه أفضل من طبيب نفسي"

هاجر أحمد تحتفل بعيد ميلادها الـ29 مع زوجها وعائلتها

هاجر أحمد تحتفل بعيد ميلادها الـ29 مع زوجها وعائلتها

بالفيديو.. سمية الخشاب ترقص على أنغام &quot;اليوم الحلو دا&quot;

بالفيديو.. سمية الخشاب ترقص على أنغام "اليوم الحلو دا"

بمبلغ صادم.. لن تصدق سعر فستان والدة ماريتا الحلاني

بمبلغ صادم.. لن تصدق سعر فستان والدة ماريتا الحلاني

بالصور.. ميرهان حسين تتألق بإطلالة كلاسيكية أنيقة

بالصور.. ميرهان حسين تتألق بإطلالة كلاسيكية أنيقة

شاهد: لحظات رومانسية تجمع بين نادين نجيم وخطيبها

شاهد: لحظات رومانسية تجمع بين نادين نجيم وخطيبها

ما تفاصيل أول محاكمة بين محمد الشرنوبي وسارة الطباخ؟

ما تفاصيل أول محاكمة بين محمد الشرنوبي وسارة الطباخ؟

عربي

ليبيا تعلن عن خطة سريعة لرفع الحظر عن طائراتها فوق أوروبا

ليبيا تعلن عن خطة سريعة لرفع الحظر عن طائراتها فوق أوروبا

مصر تقرر عودة العمل بالتوقيت الصيفي

مصر تقرر عودة العمل بالتوقيت الصيفي

غوتيريش يصل العراق في أول زيارة منذ 6 سنوات

غوتيريش يصل العراق في أول زيارة منذ 6 سنوات

تونس تطالب البعثات الدبلوماسية بعدم التدخل في شؤونها الداخلية

تونس تطالب البعثات الدبلوماسية بعدم التدخل في شؤونها الداخلية