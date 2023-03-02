الإضراب الشامل يعم محافظة أريحا حداداً على روح الشهيد حمدان

رام الله - دنيا الوطنعمّ الإضراب العام والشامل، صباح اليوم الخميس، محافظة أريحا والأغوار، حدادا على روح الشهيد محمود جمال حسن حمدان (22 عاما)، الذي ارتقى خلال عدوان الاحتلال على مخيم عقبة جبر أمس.وأغلقت المحال التجارية أبوابها في مدينة أريحا وقراها ومخيماتها، فيما عطّلت المدارس والمؤسسات العمل، تلبية لعدوة الإضراب.واستُشهد الشاب حمدان، مساء أمس الأربعاء، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وما زالت قوات الاحتلال تحتجز جثمانه.