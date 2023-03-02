ليبيا تعلن عن خطة سريعة لرفع الحظر عن طائراتها فوق أوروبا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت ليبيا، الأربعاء وضع خطة وإجراءات سريعة لرفع الحظر الجوي المفروض في الأجواء الأوروبية على شركات الطيران بالبلاد منذ نحو ثمانية أعوام.وقالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان، إن لجنة رفع الحظر الجوي على شركات النقل الليبية بالأجواء الأوروبية عقدت أمس أول اجتماعاتها برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.وبحسب البيان، فإن "الاجتماع تناول وضع خطة وإجراءات سريعة لإعادة فتح الأجواء الأوروبية بداية بالتنسيق مع إيطاليا لاستئناف الرحلات بين البلدين والانتقال إلى مرحلة الرفع النهائي والسماح للطائرات المسجلة في ليبيا بعبور الأجواء والهبوط في المطارات الأوروبية"، بدون تفاصيل أوفى عن تلك الخطة.وفي 11كانون الأول/ ديسمبر 2014، حظرت المفوضية الأوروبية مرور الطائرات التابعة لشركات الطيران الليبية فوق أجواء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك لدوافع تتعلق بضوابط السلامة في البلد الذي يشهد توترات أمنية من وقت لآخر.ومنذ ذلك الوقت تحاول الحكومات الليبية المتعاقبة رفع الحظر، غير أن الاتحاد الأوروبي يجدده كل عام بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الركاب.