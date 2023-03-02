شاهد: مئات المتظاهرين يحاصرون سارة نتنياهو خارج صالون تجميل





















رام الله - دنيا الوطنحاصر مئات المتظاهرين في تل أبيب مساء أمس الأربعاء، سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لنحو ثلاث ساعات وهي داخل "صالون تجميل".وأظهر مقطع فيديو، مئات المتظاهرين، وهم يقفون أمام الصالون ويهتفون "البلاد تحترق وسارة تصفف شعرها"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وبعد ثلاث ساعات من الحصار خرجت زوجة نتنياهو من الصالون بمساعدة العشرات من قوات الأمن التي استعانت بدورها بمروحية كانت تحلق في الأجواء.وفي أول رد فعل لنتنياهو، قال في تصريح له: "لن نقبل بأعمال العنف سواء كانت في قرية حوارة أو في تل ابيب".وأثار هذا التصريح غضب منظمي الاحتجاجات وكذلك اثارت غضب زعيم المعارضة، يائير لبيد الذي رد على ذلك بقوله: ان المتظاهرين ليسوا مشاغبين، فكيف لنتنياهو ان يعتبر الاحتجاجات الديمقراطية كالعمل الإرهابي الذي وقع في قرية حورة؟