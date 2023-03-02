دولي

تحذير روسي من خطورة المختبرات البيولوجية الأميركية

تحذير روسي من خطورة المختبرات البيولوجية الأميركية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية للمراقبة وحماية حقوق المستهلك، من مخاطر أنشطة المختبرات البيولوجية التي تمولها الولايات المتحدة الأميركية، وإمكانية تسببها في انتشار أمراض جديدة.

وقالت رئيسة الهيئة الفيدرالية، آنا بوبوفا، في تصريح لوكالة "نوفوستي"، إن هذه المخاطر تهدد سكان الكوكب بأسره، موضحة أن انتقال العدوى ليس له حدود، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".

وأضافت أن "هناك بالتأكيد مخاطر انتشار مسببات أمراض جديدة غير معروفة شديدة العدوى"، مشيرة إلى أنه "من الملفت أيضا أن هناك منشورات لا تتردد في الإعلان عن أنها تدرس مسببات الأمراض، وتعزز خصائصها".

كما أشارت بوبوفا إلى أن وجود مثل هذه المختبرات يمثل خطرا على سكان البلد الذي يوجد فيه المختبر، وعلى الدول الأخرى.

وأكدت بوبوفا أن البلدان التي تظهر فيها مثل هذه المختبرات معرضة لخطر فقدان سلامتها البيولوجية إن لم تكن قد فقدتها بالفعل، دون أن تعرف ماذا يحدث في هذه المختبرات.

ووفقا للمشرعين الروس، فإن "حوالي 400 مختبر بيولوجي مزدوج الاستخدام تسيطر عليها واشنطن" تعمل حاليا على أراضي دول مختلفة.

 

 

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