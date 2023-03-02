واشنطن: نشطاء وحقوقيون يطالبون الكونغرس بوقف دعم "حكومة الاحتلال"

طالب ناشطون فلسطينيون وحقوقيون في الولايات المتحدة الأميركية، أعضاء الكونغرس بالتوقف عن تقديم "الدعم المفتوح" لدولة الاحتلال، الذي يصل سنويا إلى (3,8 مليار دولار) من أموال دافعي الضرائب.





وعبر الناشطون عن رفضهم تقديم الإدارة الأميركية أموال الضرائب لصالح دعم أنشطة حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، وأسلحة أميركية للمستوطنين الإرهابيين، مؤكدين أنه حان الوقت لإنهاء الدعم لنظام الفصل العنصري، مستندين في ذلك إلى القانون الأميركي الذي يحظر دعم منتهكي حقوق الإنسان.

رام الله - دنيا الوطن