الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات طالت عدداً من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جبع جنوب جنين، وداهمت العديد من المنازل، واعتقلت الشبان محسن حمامرة، ومحسن أبو مسلم، وعبد الرحيم اشتيوي، كما اعتقلت أنس تركمان، وسيف تركمان، من حي السويطات في جنين.وذكرت المصادر ذاتها، أن القوات اعتقلت الأسير المحرر حمد الله صبيح من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، ومالك أكرم طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوب المدينة.ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال أحمد الطويل، ومصعب زاهدة، وكلاهما من سلوان، وأويس العوري من كفر عقب، وسامي أبو غالية، وحسام فرعون من العيزرية.