التعليم تتحدث حول قرار تأجيل اختبارات الثانوية العامة

وقال الخضور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إنه: "لا يوجد حتى الآن تعديل على أجندة العام الدراسي".

وكان المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور قال في تصريح صحفي سابق، إنه "إذا استمرت أزمة إضراب المعلمين قد نضطر الى تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة".





وتابع الخضور: أن "طلبة الثانوية العامة يجب أن يكونوا بمنأى عن أي سجالات".



