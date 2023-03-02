التعليم تتحدث حول قرار تأجيل اختبارات الثانوية العامة
أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، اليوم الأربعاء، بأنه لم يصدر أي قرار بخصوص تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة المقررة في 7/6/2023.
وقال الخضور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إنه: "لا يوجد حتى الآن تعديل على أجندة العام الدراسي".
وكان المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور قال في تصريح صحفي سابق، إنه "إذا استمرت أزمة إضراب المعلمين قد نضطر الى تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة".
وتابع الخضور: أن "طلبة الثانوية العامة يجب أن يكونوا بمنأى عن أي سجالات".
وفيما بتعليق تمديد العام الدراسي فقال إنه: "مطروح وهذا قابل للتدارك حتى الآن إذا كان هناك عودة سريعة، سيتيح لما التعويض دون الاضطرار لتمديد العام الدراسي".
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