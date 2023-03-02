شؤون فلسطينية

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأحد المقبل

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأحد المقبل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تنبأت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكون الجو اليوم الخميس حاراً نسبيا وجافا، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو صافيا بوجه عام ولطيفا، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ًوالبحر خفيف إلى متوسط  ارتفاع الموج.

وغداً الجمعة يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد السبت يكون الجو صافيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام 6 بحدود درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد المقبل تسود أجواء خماسينية، حيث يكون الجو حارا وجافا ومغبراً ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 15 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أخبار ذات صلة

إصابة أطفال بجراح خطيرة إثر حادث دهس في شعفاط بالقدس

إصابة أطفال بجراح خطيرة إثر حادث دهس في شعفاط بالقدس

إصابة أطفال بجراح خطيرة إثر حادث دهس في شعفاط بالقدس

إصابة أطفال بجراح خطيرة إثر حادث دهس في شعفاط بالقدس

واشنطن: نشطاء وحقوقيون يطالبون الكونغرس بوقف دعم &quot;حكومة الاحتلال&quot;

واشنطن: نشطاء وحقوقيون يطالبون الكونغرس بوقف دعم "حكومة الاحتلال"

طالع أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

طالع أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

التعليم تتحدث حول قرار تأجيل اختبارات الثانوية العامة

التعليم تتحدث حول قرار تأجيل اختبارات الثانوية العامة

انخفاض على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

انخفاض على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأحد المقبل

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأحد المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو بكر يطلع القنصل السياسي البريطاني على خطورة الأوضاع داخل السجون

أبو بكر يطلع القنصل السياسي البريطاني على خطورة الأوضاع داخل السجون

أبوبكر: المناضلون الفلسطينيون لا يخشون الإعدام وإسرائيل ستدفع ثمن خطوة إقرار القانون

أبوبكر: المناضلون الفلسطينيون لا يخشون الإعدام وإسرائيل ستدفع ثمن خطوة إقرار القانون

الطالب معتصم زلوم حراً بعد 10 أشهر من الاعتقال في سجون الاحتلال

الطالب معتصم زلوم حراً بعد 10 أشهر من الاعتقال في سجون الاحتلال

عطاري يطلع على عمل عدد من المؤسسات الزراعية في غزة

عطاري يطلع على عمل عدد من المؤسسات الزراعية في غزة

تفاصيل لقاء اشتية ووزير الدولة الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية

تفاصيل لقاء اشتية ووزير الدولة الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية

اشتية يدعو ليتوانيا للاعتراف بدولة فلسطين

اشتية يدعو ليتوانيا للاعتراف بدولة فلسطين

مجدلاني يطلع على خدمات المؤسسات العاملة في القطاع الاجتماعي في المغرب

مجدلاني يطلع على خدمات المؤسسات العاملة في القطاع الاجتماعي في المغرب

&quot;مجلس خبراء التعليم العالي&quot; يناقش خطة العمل للعامين المقبلين

"مجلس خبراء التعليم العالي" يناقش خطة العمل للعامين المقبلين

منوعات

هل طلبت الفتاة الفرنسية تعويضها ماديًا من سعد لمجرد بعد اغتصابها؟

هل طلبت الفتاة الفرنسية تعويضها ماديًا من سعد لمجرد بعد اغتصابها؟

جورجينا طواف تثير الجدل بإطلالة جريئة من حوض الاستحمام

جورجينا طواف تثير الجدل بإطلالة جريئة من حوض الاستحمام

كريستيانو ابن سيرين عبد النور يستعرض ملابسه بطريقة عفوية

كريستيانو ابن سيرين عبد النور يستعرض ملابسه بطريقة عفوية

هاجر أحمد تحتفل بعيد ميلادها الـ29 مع زوجها وعائلتها

هاجر أحمد تحتفل بعيد ميلادها الـ29 مع زوجها وعائلتها

بالفيديو.. سمية الخشاب ترقص على أنغام &quot;اليوم الحلو دا&quot;

بالفيديو.. سمية الخشاب ترقص على أنغام "اليوم الحلو دا"

بمبلغ صادم.. لن تصدق سعر فستان والدة ماريتا الحلاني

بمبلغ صادم.. لن تصدق سعر فستان والدة ماريتا الحلاني

بالصور.. ميرهان حسين تتألق بإطلالة كلاسيكية أنيقة

بالصور.. ميرهان حسين تتألق بإطلالة كلاسيكية أنيقة

شاهد: لحظات رومانسية تجمع بين نادين نجيم وخطيبها

شاهد: لحظات رومانسية تجمع بين نادين نجيم وخطيبها

ما تفاصيل أول محاكمة بين محمد الشرنوبي وسارة الطباخ؟

ما تفاصيل أول محاكمة بين محمد الشرنوبي وسارة الطباخ؟

عربي

مصر تقرر عودة العمل بالتوقيت الصيفي

مصر تقرر عودة العمل بالتوقيت الصيفي

غوتيريش يصل العراق في أول زيارة منذ 6 سنوات

غوتيريش يصل العراق في أول زيارة منذ 6 سنوات

تونس تطالب البعثات الدبلوماسية بعدم التدخل في شؤونها الداخلية

تونس تطالب البعثات الدبلوماسية بعدم التدخل في شؤونها الداخلية