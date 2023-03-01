شؤون فلسطينية

الطالب معتصم زلوم حراً بعد 10 أشهر من الاعتقال في سجون الاحتلال

الطالب معتصم زلوم حراً بعد 10 أشهر من الاعتقال في سجون الاحتلال
المحرر زلوم
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، عن الطالب في جامعة بيرزيت معتصم زلوم، من رام الله بعد 10 أشهر من الاعتقال.

وكان في استقبال المحرر زلوم جمع غفير من المواطنين وزملائه في جامعة بيرزيت، حيث أفرج عنه من سجن عوفر قضاء رام الله.

واعتقل زلوم في السابع عشر من مايو الماضي، مع 6 من نشطاء الكتلة الإسلامية عشية انتخابات مجلس طلبة بيرزيت التي فازت فيها الكتلة.

وحولت سلطات الاحتلال مناظر الكتلة الإسلامية في بيرزيت معتصم زلوم للاعتقال الإداري لأربعة شهور جرى تمديدها لاحقاً.

وجاء اعتقال الطالب معتصم زلوم الأخير، بعد فترة من الإفراج عنه من سجون الاحتلال حيث أمضى 12 شهراً في الاعتقال الإداري. 

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